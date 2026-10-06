CIDH alerta por barreras en la atención a damnificados del terremoto en Colombia

Casi dos meses después del terremoto del 10 de agosto, todavía hay dificultades para identificar a todas las personas damnificadas y garantizar que reciban las ayudas. Así lo advirtieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), que llamaron al Estado colombiano a evitar que la emergencia y la reconstrucción profundicen las desigualdades entre regiones y comunidades.

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Aunque ambos organismos reconocieron los esfuerzos de las autoridades nacionales y territoriales, señalaron que persisten necesidades de agua potable, alimentación, saneamiento, medicamentos y atención en salud mental en los alojamientos temporales. La preocupación incluye a las familias que permanecen en carpas y asentamientos improvisados, sin acceso regular a servicios básicos, así como la prevención de la violencia basada en género.

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#CIDH y @DESCA_CIDH llaman a asegurar una recuperación con enfoque de derechos humanos ante las emergencias en #Colombia



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Según el balance oficial de esa instancia internacional, el terremoto dejó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. La emergencia afectó a 466.709 personas en 16 departamentos y 498 municipios. Además, se reportaron 36.326 viviendas destruidas y 202.002 averiadas, junto con daños en hospitales, colegios, vías, acueductos y otras infraestructuras esenciales.

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Una de las principales alertas está en los municipios apartados y las zonas rurales donde la presencia institucional es limitada. Allí, las diferencias en presupuesto, infraestructura y capacidad de respuesta pueden dificultar el acceso a alojamiento y asistencia. A esas barreras se suma la presencia de grupos armados y organizaciones criminales, que podría obstaculizar la llegada de ayuda humanitaria.

En Chocó, la situación reúne varias de esas dificultades. La CIDH y la Redesca observaron con preocupación que los enfrentamientos entre grupos armados en la subregión del San Juan estarían provocando nuevos desplazamientos y confinamientos. Las condiciones geográficas, los problemas de transporte y la falta de infraestructura también dificultan la atención oportuna de las comunidades.

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Los organismos advirtieron, además, que los efectos del terremoto sobre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de Chocó, Valle del Cauca y Quindío se superponen a brechas históricas de acceso a servicios básicos. Según la información que recibieron, los censos de damnificados no incorporarían suficientemente un enfoque étnico. En Chocó, las fallas de energía y las dificultades para acceder a internet y dispositivos electrónicos siguen siendo obstáculos para registrar a la población afectada.

Por eso, pidieron que la identificación de los damnificados, la entrega de ayudas y la recuperación se coordinen con las autoridades locales y los gobiernos propios indígenas y afrocolombianos. También reclamaron participación de las comunidades, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos de la emergencia y la reconstrucción.

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La educación es otro de los frentes de preocupación. De acuerdo con el comunicado, el sismo habría afectado la educación de más de un millón de estudiantes y persiste el riesgo de interrupciones prolongadas en territorios rurales y étnicos. La Comisión llamó a garantizar el regreso a clases en espacios seguros, previa evaluación técnica de las instalaciones, y a prevenir la deserción escolar. Las brechas de conectividad, añadió, limitan las alternativas de educación a distancia.

El seguimiento también incluye daños en refugios humanitarios, la pérdida de viviendas de personas defensoras de derechos humanos y afectaciones en cementerios relevantes para la búsqueda de desaparecidos. Frente a estos últimos, los organismos solicitaron preservar la información que permita rastrear e identificar los cuerpos y dar continuidad a los procesos de búsqueda.

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A la emergencia del terremoto se suman los riesgos de sequía, escasez de agua e incendios asociados al fortalecimiento de El Niño. El comunicado cita un reporte del 2 de octubre que registraba tres incendios activos en Tolima y Valle del Cauca y 35 controlados durante los siete días anteriores. También recoge información sobre más de 50.000 hectáreas afectadas en Tolima.

La CIDH y la Redesca pidieron fortalecer las alertas tempranas y las capacidades de bomberos y organismos de socorro. Asimismo, advirtieron sobre la necesidad de evitar que los terrenos afectados por incendios sean utilizados para ampliar la frontera productiva, ocupar tierras irregularmente o apropiarse de ellas, pues esto podría incentivar la repetición de esos hechos.

Los organismos reconocieron las medidas del “Plan Milagro” anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, entre ellas los subsidios de arrendamiento, los alivios en servicios públicos y los recursos para la reconstrucción. Sin embargo, insistieron en que la respuesta debe asegurar el acceso efectivo a salud, agua, alimentación, educación y vivienda. También recordaron que las medidas del estado de emergencia deben mantener su carácter excepcional y temporal, y respetar los principios democráticos y el Estado de derecho.

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