Condenan a peluquera a cuatro años de prisión por muerte de una clienta durante una liposucción

El Juzgado 64 Penal de Conocimiento condenó a cuatro años y dos meses de prisión a Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que causó la muerte de otra mujer durante una cirugía estética realizada en Bogotá el 15 de septiembre de 2023.

La mujer, que no contaba con formación médica al momento de practicar la liposucción, procedimiento en el que se extrae grasa del cuerpo, fue hallada culpable del delito de homicidio culposo, es decir, por causar la muerte de su clienta por negligencia, sin intención de hacerlo.

Las pruebas recolectadas por un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial indicaron que la víctima, identificada como Laura Sofía Amaya, de 23 años, llegó a un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, al sur de la ciudad, el cual no estaba acreditado para realizar procedimientos estéticos ni para prestar servicios de salud.

Sin embargo, Celeita Angarita, quien además de no contar con la formación profesional ni la experiencia necesaria, tampoco utilizó los materiales adecuados al comenzar a practicar la liposucción a Sofía Amaya. Según la Fiscalía, en medio de la “intervención irregular”, la mujer convulsionó y fue trasladada a un centro asistencial, donde finalmente falleció a causa de un paro respiratorio.

En su momento, El Espectador habló con una de las amigas de Sofía Amaya, quien aseguró que el nombre de la supuesta clínica era Revovvastyle Spa. “Conocimos a unas amigas que nos hablaron de la cirujana Brenda Gissele Celeita Angarita, quien se nos presentó como una médica esteticista especializada”, relató.

La mujer les habría asegurado que no existía ningún riesgo y, además, les mostró “varios de sus resultados”, discurso que generó confianza entre las jóvenes. También agregó que se suponía que Sofía Amaya saldría del procedimiento sin inconvenientes hacia la 1:00 p. m., pero salió en un estado tan crítico que convulsionó.

De hecho, la amiga de Laura Sofía Amaya afirmó que durante el procedimiento “hasta la dejaron caer de la camilla”. Aunque alcanzaron a trasladarla al Policlínico del Olaya, la víctima falleció en cuestión de tres minutos.

