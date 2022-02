Colombia, anfitriona de la Conferencia de ministros de Justicia ¿De qué trata?

En julio de 2019, además, se celebró en Medellín la XXI Asamblea Plenaria de la COMJIB. Foto: COMJIB

Barranquilla, del 15 al 17 de febrero, será sede de uno de los eventos en materia de justicia más importante de la región: los 50 años de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, que reunirá a los jefes de cartera de 16 países, entre otros pesos pesados del Derecho. El eje de las charlas será la cooperación internacional judicial. Según el jefe de cartera nacional, Wilson Ruiz Orejuela, el contexto nacional no escapará de la conversación entre el grupo de altos juristas.

“En Colombia se respeta la democracia, el Estado social de Derecho. Nosotros vamos a tratar en Barranquilla todos los temas coyunturales en materia de justicia. Uno no puede decir que Colombia no está pasando por un momento difícil. Es cierto que hay unos ciertos actos de violencia, pero estoy seguro de que se está dando por las elecciones. La fuerza pública está actuando de forma contundente, solo debemos tener un poquito de paciencia”, le dijo Wilson Ruiz a El Espectador.

De acuerdo con los anuncios del Gobierno, la conferencia tratará temas relacionados con la democracia participativa, el fortalecimiento de la justicia y, especial, la cooperación judicial internacional vía herramientas digitales. Años atrás, los juristas de la Conferencia firmaron un tratado relacionado con la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación judicial, a través de una plataforma que conectará los países miembros en clave de justicia: Iber@.

“Iber@ se mantiene como medio para el adelanto de información y solicitudes, así como para el intercambio de consultas y de cualquier información útil para las investigacioes y los procesos judiciales”, se lee en el tratado. De acuerdo con Ruiz, la implementación de la herramienta permitirá mejorar la comunicación entre entidades de justicia nacional. Se refirió en específico a España, país con el que “las autoridades podrán realizar actuaciones judiciales en tiempo real”.

España es un caso particular, pues dos de las extradiciones más sonadas de 2021, en Colombia, correspondían a procesados que permanecieron por años en territorio ibérico. Es el caso de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, quien regresó al país el 13 de septiembre del año pasado, luego de que su extradición se frenara en alrededor de cinco oportunidades desde 2019. Está, ahora, en juicio por supuesto reclutamiento de falsos positivos. También quedó registrado el caso de Carlos Mattos, colombo-español, quien regresó en noviembre pasado para enfrentar un par de juicios por torcer jueces a su favor. Está negociando su preacuerdo con la justicia.

“Con España estamos haciendo un convenio internacional. Pero precisamente este tipo de eventos permite una transferencia de buenas prácticas y cooperación técnica en materia de notariado, registro de instrumentos públicos”, explicó Ruiz. Y agregó que su legado en el ministerio, cuyo periodo acaba con las elecciones presidenciales, es su búsqueda por la implementación de la tecnología. “El Banco Mundial nos aprobó los US$ 500 millones y estamos en la primera fase para crear lo que es la justicia digital. Me encantaría que el país me recordara como el ministro de la justicia digital”, concluyó.

La agenda de la conferencia tiene nombres de peso. Por ejemplo, hoy 15 de febrero intervendrán el exministro de Justicia en el gobierno Santos, Enrique Gil Botero; la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez; la procuradora general Margarita Cabello; el fiscal general Francisco Barbosa; el contralor general Carlos Felipe Córdoba; la nueva presidenta de la Corte Constitucional Cristina Pardo Schlesinger; el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Eduardo Cifuentes; el defensor del Pueblo Carlos Camargo, entre otros.

Además, se tiene prevista durante los siguientes días la intervención de la jurista peruana Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fue ese mismo órgano de justicia internacional el cual, tras visitar Colombia durante el paro nacional, recomendó al Estado separar la Policía del Ministerio de Justicia. Documentó extralimitaciones de la fuerza pública en el contexto de protesta social y solicitó a Colombia realizar una fuerte investigación contra los uniformados denunciados, entre otras recomendaciones.

“A la fecha, han confirmado su asistencia al evento las delegaciones de 16 países (Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay). Entre los titulares de las carteras de Justicia y altas dignidades de Gobierno que estarán presentes figuran: Argentina, Martín Soria; Ecuador, Diana Salazar Méndez – (fiscal general del Estado); España, María Pilar Llop Cuenca”, concluye el Ministerio de Justicia.

