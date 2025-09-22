Defensoría confirma liberación de un abogado que había sido secuestrado en Cauca

Óscar Eduardo Jordán trabaja en un programa de víctimas de la Defensoría, en Santander de Quilichao. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El abogado Óscar Eduardo Jordán Camacho, funcionario de la Defensoría del Pueblo, fue liberado este 22 de septiembre, según informó la entidad a través de la red social X. Jordán había sido secuestrado el pasado 15 de septiembre en el municipio de Caloto (Cauca).

Lea: Condenan a mujer que pagaba a militares para que entregaran información al Clan del Golfo

De acuerdo con las autoridades, el abogado fue interceptado a las afueras de su vivienda por hombres armados con fusiles, quienes lo obligaron a subir a un vehículo y luego huyeron del lugar.

Nuestro defensor público Óscar Eduardo Jordán fue liberado, luego de que fuera secuestrado por hombres armados en Caloto, Cauca, el pasado 15 de septiembre.



Su liberación es un alivio para la familia y para @DefensoriaCol. — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 22, 2025

Aunque la Defensoría del Pueblo no ha entregado mayores detalles sobre la liberación de Jordán Camacho, en su comunicado destacó que este hecho representa un alivio tanto para su familia como para la entidad.

En su momento, la Defensoría rechazó el secuestro y advirtió que constituía una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al atentar contra la vida, la libertad y la integridad personal de un servidor público encargado de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas en el norte del Cauca.

Le puede interesar: Con ayuda del FBI, fueron enviados a prisión siete presuntos narcos de “Los del Dorado”

Rechazamos el secuestro de nuestro Defensor Público del programa de representación de víctimas del circuito de Santander de Quilichao, Óscar Eduardo Jordan Camacho, ocurrido hoy en el municipio de Caloto, Cauca, cuando hombres armados lo retuvieron a las afueras de su casa.



Este… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 15, 2025

En los últimos meses, el departamento del Cauca ha sido escenario de hostigamientos y atentados atribuidos a las disidencias de las Farc, grupo criminal con fuerte presencia en la región. El pasado 26 de marzo, por ejemplo, se registraron ataques en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, Toribío y Corinto. Los hechos, dirigidos contra estaciones de Policía y bases militares, incluyeron ráfagas de fusil y el uso de explosivos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.