Defensoría confirma liberación de un abogado que había sido secuestrado en Cauca

Tras siete días de secuestro, la entidad informó que el abogado Óscar Eduardo Jordán Camacho fue liberado. Hasta el momento, se desconoce tanto la identidad de sus captores como los motivos detrás de su retención.

Redacción Judicial
22 de septiembre de 2025 - 02:07 p. m.
Óscar Eduardo Jordán trabaja en un programa de víctimas de la Defensoría, en Santander de Quilichao.
Foto: Archivo Particular
El abogado Óscar Eduardo Jordán Camacho, funcionario de la Defensoría del Pueblo, fue liberado este 22 de septiembre, según informó la entidad a través de la red social X. Jordán había sido secuestrado el pasado 15 de septiembre en el municipio de Caloto (Cauca).

De acuerdo con las autoridades, el abogado fue interceptado a las afueras de su vivienda por hombres armados con fusiles, quienes lo obligaron a subir a un vehículo y luego huyeron del lugar.

Aunque la Defensoría del Pueblo no ha entregado mayores detalles sobre la liberación de Jordán Camacho, en su comunicado destacó que este hecho representa un alivio tanto para su familia como para la entidad.

En su momento, la Defensoría rechazó el secuestro y advirtió que constituía una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al atentar contra la vida, la libertad y la integridad personal de un servidor público encargado de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas en el norte del Cauca.

En los últimos meses, el departamento del Cauca ha sido escenario de hostigamientos y atentados atribuidos a las disidencias de las Farc, grupo criminal con fuerte presencia en la región. El pasado 26 de marzo, por ejemplo, se registraron ataques en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, Toribío y Corinto. Los hechos, dirigidos contra estaciones de Policía y bases militares, incluyeron ráfagas de fusil y el uso de explosivos.

Por Redacción Judicial

