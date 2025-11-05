General William Rincón anuncia fortalecimiento operativo en el aniversario 134 de la Policía

El General William Rincón asumió la dirección de la Policía desde el pasado 24 de octubre. Foto: Policía

En la conmemoración de los 134 años de la Policía Nacional, el director de la institución, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció el fortalecimiento de las capacidades operativas y tecnológicas para enfrentar el crimen y garantizar la seguridad en todo el país.

El alto oficial destacó que, a pesar del recrudecimiento de la violencia en algunas regiones y de los recientes ataques contra la Fuerza Pública, la Policía continúa avanzando en la reducción de delitos y en el acompañamiento a las comunidades.

Rincón se refirió a los recientes hechos de violencia en el municipio de Suárez (Cauca), donde un vehículo cargado con explosivos detonó cerca de una estación de Policía, dejando dos ciudadanos asesinados y dos heridos, entre ellos un uniformado.

Además, recordó que 93 uniformados han sido asesinados en los últimos meses en medio de acciones violentas contra la institución. Una cifra que refleja “el dolor de las familias y un vacío que conmueve a la nación. Son ausencias dolorosas que lejos de apagar nuestro propósito a través de la resiliencia, se fortalece”.

El director señaló que, para contrarrestar las amenazas y mejorar el tiempo de respuesta frente a emergencias, la Policía viene implementando la Inteligencia Artificial Aplicada al Servicio de Policía (IAPOL), una plataforma que permite planear y anticipar delitos mediante análisis predictivos, centralización de datos e información en tiempo real disponible para los patrulleros en terreno.

Hablando sobre cifras, Rincón detalló que 18 departamentos del país registran disminución en homicidios; Putumayo alcanzó la cifra más baja en 23 años y 338 municipios no reportan muertes violentas en lo corrido del año. Los hurtos también muestran reducciones sostenidas: el abigeato cayó 42,5 %, el hurto a comercio 34,7 % y los robos a vivienda y entidades bancarias descendieron 15,7 % y 8,6 %, respectivamente.

El general destacó además la estrategia rural y el trabajo de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), que insiste en la prevención del desplazamiento forzado y la participación en mesas de diálogo para evitar confrontaciones armadas en zonas afectadas por la violencia.

En materia internacional, la Policía colombiana sigue liderando la cooperación regional a través de Ameripol. En lo que va del 2025, se han desarrollado ocho operaciones simultáneas que dejan más de 16.000 capturas y cerca de 800 toneladas de estupefacientes incautadas, lo que —afirmó Rincón— evidencia el impacto de la inteligencia compartida contra estructuras transnacionales.

El general enfatizó en la importancia de las vidas de los uniformados y en fortalecer su vínculo con la comunidad. “En este marco, nuestra gestión se ha orientado en tres dimensiones fundamentales: seguridad, dignidad y democracia. Nos corresponde, por lo tanto, como garantes de la ley y servidores públicos, ser ese puente firme entre el Estado y la ciudadanía”, concluyó el director de la Policía.

