El ente investigador señaló que los principales articuladores de la actividad fueron identificados como Hernando Gómez Becerra, quien coordinaba…

Un juez especializado de Cúcuta condenó a cuatro personas a penas de entre 30 y 50 años de prisión por su participación en una red que, presuntamente, ofrecía dinero a madres en condición de vulnerabilidad y utilizaba documentos falsos para comercializar a los menores. La Fiscalía General de la Nación señaló que, entre febrero de 2020 y abril de 2021, se habrían entregado dos bebés a cambio de dinero.

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El ente investigador señaló que los principales articuladores de la actividad fueron identificados como Hernando Gómez Becerra, quien coordinaba la búsqueda de mujeres gestantes y madres de recién nacidos, principalmente venezolanas, y Valeria Alejandra Pérez Herrera, encargada de aportar el dinero y concretar la salida de los niños del país.

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Uno de los casos ocurrió en febrero de 2020, cuando Fredy Alberto Ramírez Rodrígues, entonces registrador municipal de Silos (Norte de Santander), expidió un registro civil que presentaba a Gómez Becerra y Pérez Herrera como padres de un niño que nació en el Hospital Erasmo Meoz. Ese documento permitió obtener el pasaporte con el que el menor de edad salió de Colombia a Ecuador el 10 de marzo.

La Fiscalía señaló que el segundo hecho ocurrió en 2021, cuando una mujer que dio a luz el 29 de marzo de ese año fue alojada durante cerca de un mes en una residencia de la organización. En el inmueble, la madre entregó a su hijo a cambio de dinero.

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Por estos hechos, Pérez Herrera fue condenada a 50 años de prisión por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes y concierto para delinquir agravado; Gómez Becerra, a 48 años y dos meses de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la madre vinculada a los hechos y el exregistrador municipal fueron condenados a 40 y 30 años de prisión, respectivamente, por tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado. El fallo también dispuso que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Interpol Colombia y la Cancillería gestionen la ubicación del menor que salió del país.

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Esto, con el fin de verificar sus condiciones y restablecer sus derechos. El ente investigador señaló que, en caso de que el menor regrese de Ecuador, la Registraduría deberá expedir su documentación y anular los registros falsos que fueron expedidos en 2020.

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