La Fiscalía General de la Nación señaló que entre los sentenciados está Juan Francisco Prada Márquez, alias "Juancho Prada" o "Francisco Tabares", máximo jefe de la estructura; Alfredo García Tarazona, alias "Arley" o "Mauricio", jefe militar; y…

En la tarde de este lunes, 23 de noviembre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 23 exintegrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por 240 crímenes perpetrados en el sur del Cesar y Ocaña (Norte de Santander).

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Condenan a 23 exparamilitares por 240 crímenes en Cesar y Norte de Santander

La Fiscalía General de la Nación señaló que entre los sentenciados está Juan Francisco Prada Márquez, alias "Juancho Prada" o "Francisco Tabares", máximo jefe de la estructura; Alfredo García Tarazona, alias "Arley" o "Mauricio", jefe militar; y Fredy Ramiro Pedraza Gómez, alias "Chicote", Diego o Álvaro, quien articulaba las actividades criminales en Ocaña, Aguachica y San Martín.

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La sentencia también es contra Jesús Pacheco Carpio, alias "Tripa" o "Peter"; José Lenin Molano Medina, alias "Ojitos" o "Ángel Montoya"; Javier Antonio Quintero Coronel, alias "Pica Pica" o "Roque"; y Armando Madriaga Picón, alias "María Bonita" o "Wilson", quienes ejercieron labores de coordinación y financieras. Los demás exparamilitares se desempeñaban como radioperadores, patrulleros, escoltas y sicarios.

El ente investigador señaló que uno de los hechos delictivos acreditados está relacionado con el homicidio de tres hombres, ocurrido el 11 de noviembre de 1997 en la vereda Paves, en Ábrego (Norte de Santander). "Miembros del Ejército Nacional les habrían causado la muerte y posteriormente acudido al frente Héctor Julio Peinado Becerra para que les suministraran prendas y armas de fuego para presentarlos como muertos en combate", aseguró la Fiscalía.

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Otro caso corresponde a la retención y asesinato de tres agricultores, ocurrida el 17 de enero de 1996 en la vereda Las Margaritas, en Aguachica (Cesar). Las víctimas fueron asesinadas tras ser señaladas de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (Eln). La Fiscalía detalló que, en su momento, esa información fue suministrada por un sargento del Batallón Santander de Ocaña.

También la decisión documenta los abusos sexuales contra dos menores de edad en San Alberto (Cesar), el 27 de octubre de 1995. El ente investigador detalló que las víctimas eran hijas de un sindicalista de la empresa Indupalma, quien fue asesinado por el grupo paramilitar.

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Por estos hechos, los 23 exparamilitares fueron declarados responsables de homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, actos de tortura y violencia de género. Deberán cumplir la pena alternativa contemplada en la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), que establece una privación de la libertad de entre cinco y ocho años.

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