“Los narcoterroristas están desatados, atacando desesperadamente, porque saben que los estamos derrotando y que su final se acerca. ¡Están en los estertores de…

En la mañana de este 23 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de alias “El Churco”, jefe de la comisión armada estructura 44 de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”. El mandatario aseguró que su muerte ocurrió en el marco de la Operación Ninfa de las Fuerzas Militares, realizada el pasado 21 de noviembre en Mapiripán (Meta).

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“Los narcoterroristas están desatados, atacando desesperadamente, porque saben que los estamos derrotando y que su final se acerca. ¡Están en los estertores de su derrota! Cada ataque contra nuestra fuerza pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente, más dura y más implacable!”, aseguró el presidente por medio de sus redes sociales.

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El jefe de Estado agregó: “Que les quede claro: no hay territorio vedado para nuestra fuerza pública ni escondite que les garantice impunidad. Seguiremos golpeando sus estructuras criminales con toda la capacidad del Estado y dentro del marco de la ley”.

Los narcoterroristas están desatados, atacando desesperadamente, porque saben que los estamos derrotando y que su final se acerca. ¡ESTÁN EN LOS ESTERTORES DE SU DERROTA!



Cada ataque contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente,… pic.twitter.com/DyATQyB0lh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 23, 2026

Sobre la Operación Ninfa

El bombardeo contra las disidencias de las Farc se desarrolló en zona rural del municipio de Mapiripán (Meta), en la madrugada del 21 de noviembre. Según dijo en su momento el jefe de Estado, la operación dejó un saldo de cinco presuntos disidentes de las Farc muertos, además de la incautación de armas, municiones y abundante material de guerra.

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El bombardeo estuvo dirigido contra la estructura 44 Antonio Ricaurte, de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”. En la operación participaron las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Según el balance del presidente, entre los cinco presuntos disidentes muertos estaría alias “El Cholo”.

Desde el Comando General de las Fuerzas Militares detallaron que este bombardeo, el número 11 que ordena el jefe de Estado en poco más de tres meses que lleva en la casa de Nariño, hace parte de las acciones articuladas por el llamado Escudo de las Américas. "La cooperación estratégica en el marco del Escudo de las Américas (A3C) fortalece nuestras capacidades diferenciales, la inteligencia y la efectividad operacional para enfrentar las estructuras narcoterroristas financiadas por el narcotráfico", señalaron.

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¡CONTUNDENTE BOMBARDEO CONTRA EL NARCOTERRORISMO EN EL META!



En la madrugada de hoy, 21 de noviembre, nuestras Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron la Operación NINFA, en zona rural de Mapiripán, Meta, contra la estructura narcoterrorista 44… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 21, 2026

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