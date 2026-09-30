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Consuelo Araújo: 25 años sin la periodista que hizo del vallenato una historia nacional

Antes de que su secuestro y asesinato marcaran la historia del país, Consuelo Araújo dedicó su vida a contar las historias de su tierra y llevar el vallenato mucho más allá de Valledupar. Veinticinco años después del crimen, reconstruimos la vida de la mujer detrás de la “Cacica”.

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María José Medellín Cano y Gustavo Montes Arias
30 de septiembre de 2026 – 06:08 a. m.
Consuelo Araújo Noguera, la Cacica, reivindicó el valor de las músicas populares del Caribe y lo dio a conocer a Colombia y al mundo por medio del Festival de la Leyenda Vallenata, de su obra periodística y literaria.
Consuelo Araújo Noguera, la Cacica, reivindicó el valor de las músicas populares del Caribe y lo dio a conocer a Colombia y al mundo por medio del Festival de la Leyenda Vallenata, de su obra periodística y literaria.
Foto: Archivo familiar

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Buena parte de Colombia aprendió a imaginar una casa en el aire, con un letrero muy grande de nubes blancas que dijera Ada Luz, sin haber pisado Valledupar. Supo también de Moralito y su desencuentro en Urumita. Además, recuerda a una Alicia adorada en cada parranda y conoció una sabana que sonreía cuando caminaba Matilde Lina. Consuelo Inés Araújo Noguera es, en buena parte, la responsable de que esas letras sean patrimonio de todos. Fue ella la que abrió espacio en un periódico nacional para esas historias de amores de aquellas canciones y…

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial. Majomedellinc mmedellin@elespectador.com

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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