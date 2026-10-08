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Corte Constitucional ordena practicar pruebas tras muerte de una bebé wayuu en La Guajira

El alto tribunal le ordenó a diferentes entidades del sector salud y al Invías entregar información que permitan esclarecer la muerte de la bebé recien nacida. Los hechos se registraron el pasado 24 de septiembre, cuando una mujer embarazada de la comunidad Karraguaysumana presentó complicaciones durante la labor de parto, pero ponen de frente un problema que la justicia ha advertido desde hace años: los indígenas wayuu en La Guajira están desprotegidos por el Estado.

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Ana Sofía Montes Peláez
Aspectos de las comunidades Wayuu en la Guajira, cercanos a la Mina Cerrejón
Aunque los líderes y las autoridades comunitarias organizaron el traslado de la gestante, la recién nacida falleció durante el recorrido.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El pasado 24 de septiembre, hacia las 6:00 de la tarde, una mujer embarazada de la comunidad Karraguaysumana, ubicada en el corregimiento de Jojocinto, en Uribia (La Guajira), presentó complicaciones durante su parto. De inmediato, la familia pidió ayuda a la IPS Súpula Wayuu, responsable de la zona, y a la Secretaría de Salud de Uribia. Aunque entre el resguardo y el centro de salud hay cerca de una hora y media de viaje, según la comunidad, la respuesta fue que no podían desplazarse hasta el lugar debido a la distancia, la hora y las…

Por Ana Sofía Montes Peláez

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