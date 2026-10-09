Corte Suprema abrió indagación contra congresistas por competencia de proceso contra Uribe

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra integrantes de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, por un posible prevaricato por acción. La decisión se dio luego de que ese organismo investigador de la Cámara planteara un conflicto de competencias para que sea ella, y no la Fiscalía, la que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con la supuesta creación de grupos paramilitares en Antioquia.

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Según fuentes del alto tribunal consultadas por El Espectador, un ciudadano presentó la denuncia el pasado 3 de septiembre. Por sorteo, el caso correspondió al despacho del magistrado César Augusto Reyes, quien ordenó adelantar averiguaciones previas para establecer si los hechos ocurrieron y si constituyen o no un delito. Sin embargo, Reyes ya entregó el cargo, por lo que el proceso sería asumido por Susana Quiroz Hernández, elegida como magistrada para ese despacho.

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La carta de la Comisión a la Fiscalía

El pasado 26 de agosto, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que sostiene que la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por lo ocurrido en la hacienda Guacharacas, que pertenecía a su familia, debe quedar en manos del Congreso. El documento está firmado por el presidente de la Comisión, el representante Carlos Alberto Cuenca Chaux, y la decisión se tomó a partir de una petición de la defensa del exmandatario.

Según la misiva, “en sesión del (19) diecinueve de agosto de 2026 la Comisión aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, con el fin de que sea la propia Comisión la que asuma el caso.

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Los congresistas citan la hipótesis de la presunta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir, “por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro”. Según el texto, allí el exmandatario “habría facilitado y promovido el accionar de esta organización”.

La carta recuerda que Uribe fue presidente entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010, y que los hechos habrían ocurrido en 2003. Por eso, afirma, “existiría una razón objetiva” para que la Comisión asuma el caso “como juez natural”.

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La Comisión también subraya que el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general “tienen la condición de aforados”. Así que su investigación corresponde a la Cámara, que acusa ante el Senado, y su juzgamiento por delitos comunes, a la Corte Suprema. En el documento, el Congreso pidió a la Fiscalía “la remisión del expediente seguido”. Si el despacho no accede, solicitó que el caso se envíe a la Sala Plena de la Corte Constitucional “con el fin de dirimir de plano la Colisión”.

Frente a este caso, el pasado 18 de junio, Uribe informó que la Fiscalía lo había llamado a indagatoria por su presunta relación con tres masacres ocurridas en Antioquia en la década de 1990. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema adelanta una investigación formal por la conformación de un grupo paramilitar en San Roque, las masacres de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, cuando el exmandatario era gobernador de Antioquia, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

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Se le investiga por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, por haber supuestamente facilitado y promovido la acción de los grupos armados que habrían tenido como base la hacienda Guacharacas. El ente investigador mantuvo estos expedientes sin avances durante años, hasta el reciente llamado a indagatoria contra el expresidente.

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