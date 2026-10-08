La operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería de Selva 30, unidad…

Cinco hombres, señalados de pertenecer a las disidencias de las Farc, fueron capturados en flagrancia en el municipio de Mitú (Vaupés), tras una operación militar que dejó además la incautación de más de una tonelada de marihuana. El Ejército Nacional sostuvo que el resultado afecta las finanzas y la logística de una de las estructuras que hacen presencia en la región amazónica.

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Capturan a cinco señalados disidentes de “Mordisco” con más de una tonelada de marihuana

La operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería de Selva 30, unidad adscrita a la Trigésima Primera Brigada de Selva, que hace parte de la Cuarta División del Ejército Nacional. Los militares contaron con la coordinación del Batallón de Inteligencia Militar 4, para ubicar a los presuntos responsables.

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De acuerdo con la información oficial, la acción se enmarcó en las acciones de la fuerza pública contra el tráfico de estupefacientes y contra las fuentes de financiación de los grupos armados organizados. Los cinco hombres fueron sorprendidos cuando trasnportaban el cargamento de marihuana, por lo que se les atribuye el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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En el procedimiento fueron decomisados en total 1.058 kilogramos de marihuana, dos lanchas metálicas tipo voladora donde se transportaría el estupefaciente, y un motor fuera de borda.

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Este tipo de embarcaciones es habitual en el transporte por los ríos del Vaupés, un departamento selvático donde los afluentes funcionan como las principales vías de movilidad y también en rutas de interés para economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

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Según el Ejército, los capturados serían integrantes de la estructura primera Armando Ríos, perteneciente al Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, una facción de las disidencias de las Farc que actúa bajo el mando del Estado Mayor Central de alias “Iván Mordisco”. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estas disidencias son el grupo armado con mayor presencia y control hegemónico en la región.

La institución resaltó que este resultado operacional afecta las capacidades logísticas y financieras del grupo armado, “al impedir la circulación de una importante cantidad de estupefacientes y afectar las rentas ilícitas que esta estructura criminal obtendría mediante su comercialización”.

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Los cinco hombres capturados y la droga incautada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento no se conocen detalles como la identidad de los capturados.

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