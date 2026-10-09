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Ungrd: Sneyder Pinilla pide a la Corte Suprema que intervenga en su traslado a La Picota

El máximo testigo en el caso de corrupción en la Ungrd explicó que su solicitud busca preservar su vida, integridad y seguridad personal. El anuncio de su traslado se dio el pasado 6 de octubre, cuando el Inpec firmó la autorización para enviar a Sneyder Pinilla y a Olmedo López de una guarnición militar a la cárcel la Picota, en Bogotá.

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Redacción Judicial
El exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es uno de los principales testigos en el caso de corrupción.
Exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Sneyder Pinilla, uno de los principales testigos en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), le pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, que intervenga ante su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá. La solicitud fue hecha a través de una carta dirigida al magistrado y al alto tribunal.

Su petición se produjo luego de que el pasado 6 de octubre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) firmara una orden de traslado de Pinilla y de Olmedo de Jesús López, exdirector de la Ungrd. Ambos estaban recluidos en la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad (EJEPO), ubicada en el cantón militar, en Bogotá.

En la misiva de nueve páginas, con fecha del 8 de octubre, Pinilla explicó que su solicitud busca "preservar mi vida, integridad física y psicológica, asi como mi seguridad personal, y las condiciones necesarias para continuar cumpliendo mis obligaciones como testigo colaborador en las investigaciones relacionadas con los hechos de corrupción de la Ungrd".

Noticia en desarrollo…

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Comentarios
  • Carlos(86809)Hace 15 minutos
    Pero el señor Arturito Char seguirá disfrutando de la brisa del mar.
  • Marcus(78331)Hace 43 minutos
    No señor, que paguen su daño al Pacto Historico.
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