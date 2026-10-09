El operativo estuvo coordinado por unidades especializadas del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte). A través de un comunicado público, el Ejército Nacional rechazó el…

En la madrugada de este viernes 9 de octubre, las autoridades neutralizaron más de 250 kilogramos de explosivos y 12 medios de lanzamiento en el barrio El Porvenir, en Miranda (Cauca). Cerca de 100 personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes, fueron evacuadas del sector durante más de cuatro horas, mientras culminaban los procedimientos técnicos y de seguridad.

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Destruyen más de 250 kilos de explosivos en Miranda (Cauca) tras ataques contra la población

El operativo estuvo coordinado por unidades especializadas del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte). A través de un comunicado público, el Ejército Nacional rechazó el uso de artefactos explosivos en sectores poblados e hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales para que se pronuncien sobre esta serie de ataques.

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🔴🕔📢 #LaPrimeraDelDía | Más de 250 kg de explosivos y 12 medios de lanzamiento fueron neutralizados en el barrio El Porvenir, en Miranda, #Cauca, evitando una posible afectación masiva contra la población civil.



La operación de la #Brigada29 y el Grupo MARTE de @Ejercito_Div3,… pic.twitter.com/aDru4lYTAR — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 9, 2026

Los hechos ocurrieron luego de que, en la madrugada del pasado jueves 8 de octubre, se registrara una serie de explosiones en el mismo barrio El Porvenir. Según confirmó en su momento el alcalde Walter Zúñiga, se trató de una volqueta acondicionada con artefactos explosivos, ubicada a un costado de una base del Ejército Nacional.

"Por fortuna no hay muertos ni heridos. Sí hay daños materiales en las viviendas y se procede, más tarde, a hacer el inventario de los daños para entrar con la gobernación del departamento para ayudar a la población", aseguró el mandatario municipal a medios de comunicación.

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Por su parte, en una publicación en X, el Ejército señaló que, de acuerdo con la información preliminar, los responsables del hecho habrían abandonado la volqueta al advertir la presencia de las tropas. Luego, habrían accionado dos de los ocho artefactos explosivos que contenía el vehículo.

Las autoridades atribuyeron estos hechos a presuntos integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. El ataque ocurrió luego de que, el pasado 7 de octubre, dos uniformados resultaran heridos en Popayán (Cauca).

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El ataque se registró hacia las 10:15 de la mañana, cuando fue activado un artefacto explosivo instalado en la carretera, en el barrio Santa Mónica. Según las autoridades, el artefacto estaba ubicado a un costado de la vía y fue detonado al paso de una patrulla motorizada.

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