Tras el traslado de la mujer a un centro médico, sus familiares aportaron información relevante para la investigación, entre ella, los números de la placa del vehículo del presunto agresor, que la víctima habría recordado. Luego de revisar…

Un nuevo caso de presunto abuso sexual contra una adulta mayor se registró en el país, esta vez en en el municipio de La Unión (Antioquia). Según confirmaron las autoridades, una mujer de 83 años habría sido víctima de un caso de acceso carnal violento en zona rural del municipio el pasado 26 de septiembre.

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Mujer de 83 años habría sido víctima de ataque sexual en La Unión (Antioquia)

Tras el traslado de la mujer a un centro médico, sus familiares aportaron información relevante para la investigación, entre ella, los números de la placa del vehículo del presunto agresor, que la víctima habría recordado. Luego de revisar las cámaras de seguridad, las autoridades lograron confirmar la placa y encontraron el vehículo abandonado.

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Ese mismo día, las autoridades detectaron que el vehículo volvió a movilizarse, por lo que detuvieron a su conductor y lo trasladaron a las instalaciones policiales. Sin embargo, el hombre aseguró ser hermano del presunto agresor y manifestó que este le había pedido recoger el automóvil porque las autoridades lo estaban buscando.

Hasta el momento, el presunto agresor continúa prófugo. La Policía informó que activó labores de búsqueda en el vecindario y recurrió a fuentes humanas para establecer su paradero. A partir de estas indagaciones, se conoció que, al parecer, el hombre estaría escondido en una finca del corregimiento de Mesopotamia.

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La Policía de Antioquia confirmó a este diario que está a la espera de completar la identificación del señalado para que se emita la orden de captura correspondiente. Además, indicó que en las próximas horas las autoridades departamentales sostendrán una reunión con la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno, para abordar los hechos.

Por su parte, la alcaldesa se pronunció sobre los hechos a través de redes sociales: “Desde el momento cero activamos el Código Fucsia y todas las entidades públicas y de decisión están trabajando para esclarecer el hecho”.

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Asimismo, la Alcaldía señaló que busca proteger la identidad de la víctima para evitar su revictimización. "Guardar su identidad, conservar sus nombres y guardar la reserva de la información es pertinente, no solo para garantizar los procesos judiciales, sino porque queremos que la vida de las personas afectadas continúe con la mayor tranquilidad”, señalaron.

Un caso similar se registró el pasado 30 de agosto en San Bernardo (Nariño), donde Blanca Emeria Pardo Rosero, de 72 años, murió tras ser víctima de un presunto abuso sexual en un potrero de su propia finca.

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Un mes y ocho días después de los hechos, sus hijos lograron visibilizar el caso ante la falta de respuestas de las autoridades. Tras entrevistas y la difusión en redes sociales de las declaraciones de Jenny Pardo, hija de la víctima, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se pronunció sobre el caso. “Ninguna víctima puede quedar en el olvido y ningún crimen debe quedar impune”, señaló.

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