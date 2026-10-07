Así cambiarían las audiencias de imputación de cargos con nueva propuesta del Minjusticia

Entre los puntos principales está que la formulación de imputación deje de ser obligatoria y pase a llamarse audiencia de terminación anticipada. Además, esta solo se realizaría cuando el procesado quiera explorar una salida temprana,…

El Ministerio de Justicia, en cabeza de Iván Cancino, ya tiene lista la propuesta que llevará al Congreso para modificar las audiencias de imputación de cargos. El proyecto, conocido por Caracol, busca reformar la Ley 906 de 2004 y cambiaría la forma en que comienzan los procesos penales ordinarios en el país.

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Entre los puntos principales está que la formulación de imputación deje de ser obligatoria y pase a llamarse audiencia de terminación anticipada. Además, esta solo se realizaría cuando el procesado quiera explorar una salida temprana, como el principio de oportunidad, el preacuerdo, el allanamiento a cargos o la reparación integral. De lo contrario, la Fiscalía podría pasar directamente a la acusación.

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La iniciativa también le daría al juez de control de garantías un control material sobre la audiencia de acusación y aceleraría los procesos de la Fiscalía: tendría dos años, contados desde la noticia criminal, para imputar, acusar o archivar el caso. El plazo sería de tres años cuando haya concurso de delitos o tres o más imputados, y de cinco años en los casos de competencia de jueces especializados, con la posibilidad de relevar al fiscal que no cumpla los términos.

La imputación de cargos dejaría de ser obligatoria

Según el texto, la actual audiencia de formulación de imputación pasaría a ser facultativa, es decir, dejaría de ser un paso obligatorio del proceso y se llamaría audiencia de terminación anticipada. Solo se realizaría cuando la persona señalada de cometer un delito quiera explorar una salida temprana del proceso, como el principio de oportunidad, el preacuerdo, el allanamiento a cargos o la reparación integral.

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Si esa audiencia no se lleva a cabo, la Fiscalía podría pasar directamente a formular la acusación y solicitar el llamado a juicio.

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Más control para el juez de garantías

La iniciativa también modificaría las funciones del juez de control de garantías, quien tendría un control material sobre la audiencia de formulación de acusación. De acuerdo con la propuesta del MinJusticia, esto se haría “dentro de los límites propios del sistema penal acusatorio y sin sustituir la titularidad de la acción penal atribuida constitucionalmente a la Fiscalía General de la Nación”.

Además, el proyecto ajustaría los otros procesos penales que hoy dependen de la imputación, como la vinculación formal del procesado, la interrupción de la prescripción de la acción penal, las medidas de aseguramiento, los términos procesales, las causales de libertad y la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro.

Los nuevos plazos

El artículo 175 de la propuesta establece que, terminada la audiencia de terminación anticipada, la Fiscalía tendría 30 días para someter a control posterior de legalidad el allanamiento o el preacuerdo. Si la terminación anticipada no es procedente, tendría 90 días para formular la acusación o solicitar la preclusión. Ese plazo subiría a 120 días cuando haya tres o más imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.

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Una vez formulada la acusación, la audiencia preparatoria tendría que realizarse a más tardar 90 días después por el juez de conocimiento, mientras que el juicio oral debería comenzar dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.

Límites para la investigación

El proyecto fija también un tope de máximo dos años, contados desde que la Fiscalía recibe la denuncia o tiene conocimiento del posible delito, para que el ente investigador formule la imputación, acuse u ordene “motivadamente el archivo de la indagación”. El plazo sería de tres años si hay concurso de delitos o tres o más imputados, y de cinco años en investigaciones de competencia de los jueces penales de circuito especializados.

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Para delitos como homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar y aquellos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra menores de 18 años, el término sería de ocho meses, prorrogables por una sola vez hasta por seis meses más si existe una justificación razonable.

Si vence el plazo sin que se haya formulado la imputación, presentado la acusación u ordenado el archivo, el fiscal del caso sería relevado y reemplazado por otro dentro de los tres días hábiles siguientes.

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