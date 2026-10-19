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Corte Suprema ordenó reintegrar a abogada embarazada despedida del Consejo de Estado

Daniela Acuña* supo que estaba embarazada la misma mañana en que perdió su empleo. Aunque el Consejo de Estado conoció la noticia antes de notificarle el despido, la decisión siguió adelante. La Corte Suprema de Justicia ordenó reintegrarla y explicó por qué la protección a la maternidad también limita las decisiones de los altos tribunales.

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Redacción Judicial
Sala Plena del Consejo de Estado
El Consejo de Estado (foto de referencia) sabía que Daniela Acuña* estaba embarazada incluso antes de notificarle el despido. La Corte Suprema ordenó su reintegro en un plazo de 48 horas, una orden que ya fue cumplida.
Foto: Cortesía Consejo de Estado

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A las 6:20 de la mañana del 1 de julio de 2026, Daniela Acuña* se enteró de que estaba embarazada. El Laboratorio de Investigación Hormonal de Marly en Bogotá le informó que el resultado de su examen de sangre indicaba entre cinco y seis semanas de gestación. La abogada, con más de 20 años de experiencia y al menos siete entre los expedientes del Consejo de Estado, tenía por delante una mañana que terminaría en otro expediente: el suyo. A las 8:30, la secretaria general del tribunal le pidió acercarse a su despacho, pero el inicio de la Sala…

Por Redacción Judicial

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