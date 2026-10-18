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Atacar a una autoridad indígena compromete la vida de todo un pueblo: magistrado de la JEP

El magistrado Juan José Cantillo Pushaina habló con El Espectador sobre la más reciente imputación de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP contra diez exintegrantes de las antiguas Farc (incluidos tres exmiembros del último secretariado), por graves crímenes en contra de cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía. Se trata de una decisión que reconoce la herida que lleva décadas abierta por cuenta de la guerra en esos territorios.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
El magistrado Juan José Cantillo Pushaina tuvo la ponencia de la imputación, enmarcada en el caso 09 de la JEP.
El magistrado Juan José Cantillo Pushaina tuvo la ponencia de la imputación, enmarcada en el caso 09 de la JEP.
Foto: JEP

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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en contra de los pueblos indígenas Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw. Se trata de una decisión clave, porque reconoce la forma en la que comunidades de la Amazonía y la Orioquía estuvieron durante décadas en medio de la guerra de los grupos ilegales y las fuerzas del Estado, con graves consecuencias.

El magistrado Juan José Cantillo Pushaina,…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • antonio(7747)Hace 1 minuto
    Que los condenen y los pongan a sembrar zanahorias y lechugas.
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