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Ataque con explosivos contra puente restringe la movilidad de más de 200 familias en Cauca

Las autoridades atribuyeron el ataque en Santander de Quilichao a disidencias de las Farc al mando de alias “Mordisco”. No se reportaron personas heridas entre integrantes de la Fuerza Pública ni la población civil.

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Redacción Judicial
Foto: Archivo particular

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Un ataque con explosivos afectó parte del puente La Teta, en Santander de Quilichao (Cauca). Las autoridades atribuyeron el atentado a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. El ataque, que no dejó personas heridas, restringió la movilidad de más de 200 familias del norte del departamento.

Hasta ahora el paso de vehículos se encuentra restrinigido y la personas tuvieron que utilizar un placa de metal para permitir el paso de motos.

Pocas horas antes del atentado, tropas de la Brigada 29 del Ejército recuperaron un vehículo cisterna que habría sido hurtado, al parecer, por integrantes de este mismo grupo armado. El automotor transportaba más de 11.000 galones de combustible que, según la institución, estarían destinados al sostenimiento de economías ilícitas asociadas a los cultivos de coca. Soldados del Grupo de Caballería Liviano 8, junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, realizaron verificaciones en el sector para descartar nuevas amenazas.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, calificó el atentado como “un acto cobarde e indignante que busca aterrorizar a las comunidades” y afirmó que “es inaceptable el desprecio de estos criminales por la población civil”.

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La cartera de Defensa aseguró que irá “tras los responsables de este atentado terrorista hasta el último rincón” y que no se detendrá hasta que respondan ante la justicia.

Asimismo, ordenó el despliegue de todas las capacidades institucionales en la zona para prevenir nuevos hechos violentos, restablecer la movilidad y proteger a la población de Cauca.

Noticia en desarrollo…

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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