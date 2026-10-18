Hasta ahora el paso de vehículos se encuentra restrinigido y la personas tuvieron que utilizar un placa de metal para permitir el paso de motos.

Un ataque con explosivos afectó parte del puente La Teta, en Santander de Quilichao (Cauca). Las autoridades atribuyeron el atentado a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. El ataque, que no dejó personas heridas, restringió la movilidad de más de 200 familias del norte del departamento.

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Ataque con explosivos contra puente restringe la movilidad de más de 200 familias en Cauca

Pocas horas antes del atentado, tropas de la Brigada 29 del Ejército recuperaron un vehículo cisterna que habría sido hurtado, al parecer, por integrantes de este mismo grupo armado. El automotor transportaba más de 11.000 galones de combustible que, según la institución, estarían destinados al sostenimiento de economías ilícitas asociadas a los cultivos de coca. Soldados del Grupo de Caballería Liviano 8, junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, realizaron verificaciones en el sector para descartar nuevas amenazas.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, calificó el atentado como “un acto cobarde e indignante que busca aterrorizar a las comunidades” y afirmó que “es inaceptable el desprecio de estos criminales por la población civil”.

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La cartera de Defensa aseguró que irá “tras los responsables de este atentado terrorista hasta el último rincón” y que no se detendrá hasta que respondan ante la justicia.

Asimismo, ordenó el despliegue de todas las capacidades institucionales en la zona para prevenir nuevos hechos violentos, restablecer la movilidad y proteger a la población de Cauca.

#DenunciaEJC | Una acción terrorista, atribuida preliminarmente a la estructura Jaime Martínez, afectó el puente La Teta, en Santander de Quilichao, #Cauca, mediante la utilización de artefactos explosivos, restringiendo la movilidad de más de 200 familias del norte del… pic.twitter.com/rV7JyTz3m1 — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) October 17, 2026

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