Comunidades en Cauca confinadas por disidencias que buscan a integrante fugado con dinero

Una presunta fuga millonaria estaría provocando una crisis interna en la estructura Carlos Patiño, el principal brazo armado de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” en Cauca. Información conocida en exclusiva por El Espectador sostiene que se trataría de alias “Paciencia”, señalado por las autoridades como segundo al mando de esa estructura, cuya huida con más de COP 10.000 millones mantiene bajo confinamiento a comunidades del corregimiento de Huisitó, en El Tambo (Cauca).

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Los habitantes sostienen que hombres armados los acusan de ocultar el paradero del presunto disidente. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan ante las denuncias sobre hombres armados que han ingresado a las viviendas y golpeado a sus habitantes para que revelen dónde estaría alias “Paciencia”. El dinero del que presuntamente se habría apropiado este hombre estaría destinado al pago de los integrantes de la estructura y a la financiación de acciones terroristas en el departamento.

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Además de alias “Paciencia”, la estructura Carlos Patiño también estaría buscando a su pareja sentimental, alias “Maryuri”, quien habría huido con él. La información conocida por este diario señala que alias “Iván Mordisco” habría ofrecido un ascenso dentro de la organización a quien logre encontrarlos.

“La situación habría llegado a tal punto que integrantes de la estructura Carlos Patiño estarían buscando a alias ‘Paciencia’ casa por casa, porque quizás este terrorista habría dejado parte del dinero guardado en algunas casas de la región mientras logra ubicarse en un lugar seguro”. De acuerdo con información obtenida por personas de la comunidad, los disidentes estarían instalando retenes, revisando celulares y buscando “todos los elementos que puedan aportar pruebas para poder dar con el paradero” de su integrante y del dinero presuntamente robado.

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Además de la presión armada, la comunidad de El Tambo denunció la instalación de un cilindro bomba en la entrada del casco urbano del municipio para impedir el paso de civiles y miembros de la Fuerza Pública.

¿Quién es alias “Paciencia”?

Alias “Paciencia” habría ingresado a la estructura Carlos Patiño en 2021, cuando comenzó su trayectoria como integrante de la compañía Fray León, en zona rural de El Tambo (Cauca). De ser un guerrillero raso, pasó a administrar los millonarios recursos de las disidencias y convertirse en el responsable financiero de la estructura. Con el paso de los años, habría asumido responsabilidades de mando en Balboa y Patía, municipios donde se le atribuye participación en ataques contra tropas del Ejército Nacional y otras acciones violentas.

Durante 2025, habría estado vinculado con atentados en la vía Panamericana y con el ataque contra militares en el sector de Guadualito, en Balboa, donde el 14 de noviembre de ese año fue secuestrado el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García.

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Su ascenso dentro de la organización lo llevó a asumir funciones financieras y, posteriormente, a convertirse en segundo jefe. En septiembre de 2026, también habría participado en los hechos relacionados con la muerte del soldado profesional Idel José Torres Herrera, ocurrida en medio de combates con el Ejército. El cuerpo del uniformado fue robado por las disidencias en Argelia y luego entregado a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el pasado 28 de ese mes.

La información conocida por El Espectador sostiene que la presunta fuga de alias “Paciencia” se produce en medio de reconfiguraciones dentro de la organización criminal. Tras la salida de figuras como alias “Kevin” y alias “Jovany” de sus posiciones de liderazgo, la estructura Carlos Patiño habría perdido cohesión y capacidad de acción. Como consecuencia, la estructura Jaime Martínez, también perteneciente a las disidencias de alias “Mordisco”, estaría asumiendo un mayor protagonismo en la ejecución de acciones violentas en el suroccidente del país.

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En ese contexto, la desaparición de alias “Paciencia” y la eventual pérdida de COP 10.000 millones tendrían implicaciones importantes para la organización armada, “especialmente si esos recursos estaban comprometidos para pagos internos y financiación de actividades criminales”.

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