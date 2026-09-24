Corte Suprema remite a Fiscalía el caso de Benedetti por presuntos recomendados en la Dian

Según explicó fuentes del alto tribunal a El Espectador, la Corte no está pidiendo ni ordenando que se investigue a…

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía General de la Nación el expediente relacionado con el exministro del Interior, Armando Benedetti, señalado en el escándalo de presuntos recomendados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) denunciado por el también exministro Luis Carlos Reyes.

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Según explicó fuentes del alto tribunal a El Espectador, la Corte no está pidiendo ni ordenando que se investigue a Benedetti, ni está emitiendo ningún juicio de valor sobre su presunta conducta. La razón del traslado es exclusivamente de competencia: la Sala de Instrucción solo tiene facultad para investigar a congresistas en ejercicio, y para la época en que Benedetti habría hecho alguna recomendación, ya no era senador, cargo que dejó el 19 de julio de 2022. Al no poder pronunciarse sobre el caso, la Sala remitió la copia completa del proceso a la Fiscalía, entidad que ahora deberá determinar si existen elementos para abrir una investigación preliminar. El ente investigador aseguró a este diario que ya se encuentra en indagación.

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El nombre del exministro del Gobierno Petro había surgido en un listado junto al de más de 30 congresistas, exfuncionarios y políticos que, según la denuncia, habrían solicitado puestos, ascensos o traslados dentro de la Dian.

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El origen del caso

La denuncia contra Benedetti se originó cuando el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, lo señaló de pedirle cargos en dependencias clave de la Dian, entidad cuya función principal es combatir el contrabando y la evasión de impuestos en el país. Como soporte, Reyes entregó conversaciones de chat en las que Benedetti habría gestionado cargos, traslados y ascensos en al menos cuatro ocasiones, todas acompañadas de hojas de vida.

De acuerdo con esos chats, el 17 de agosto de 2022 Benedetti habría iniciado gestiones para tres personas: Nancy Patricia Holguín, quien se desempeñaba como directora de impuestos en Barranquilla y para quien se buscaba un ascenso; Alejandro Gutiérrez, propuesto para reemplazar a Holguín; y Mario Olea, entonces inspector de la Dian, para quien se habría gestionado la dirección de la entidad en Cartagena, uno de los cargos más estratégicos.

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El 9 de marzo de 2025, en sus redes sociales, el propio Benedetti se refirió al tema y aseguró que Adelina Covo, junto con Nicolás Petro, le habría solicitado las direcciones de las aduanas de Barranquilla y Cartagena para personas de su confianza. Asimismo, afirmó que tanto sus convicciones como las instrucciones del presidente Gustavo Petro apuntaban a rechazar ese tipo de prácticas.

En el mismo pronunciamiento, la Sala de Instrucción, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, ordenó archivar la investigación preliminar contra 32 congresistas y excongresistas también mencionados en el escándalo de recomendados en la Dian. Esta decisión complementa un archivo previo, adelantado por la magistrada Cristina Lombana, frente a otro grupo de señalados.

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El fundamento jurídico de la decisión, según el alto tribunal, es que la simple recomendación para ocupar un cargo público no configura, por sí sola, el delito de tráfico de influencias, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Penal.

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