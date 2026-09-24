“’Calarcá’, siendo negociador de paz, ordenó homicidios y reclutó niños”: fiscal Camargo

Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá” seguía delinquiendo mientras tenía la condición de negociador de paz, según las investigaciones de la Fiscalía. Así lo aseguró la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien reveló que la entidad encontró elementos que lo vinculan con homicidios y reclutamiento de niños durante ese periodo. “Nosotros empezamos a revisar esos dispositivos y encontramos que ‘Calarcá’, siendo negociador, ha ordenado homicidios, ha reclutado niños, ha cometido una serie de delitos de lesa humanidad gravísimos”, afirmó en…

Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá” seguía delinquiendo mientras tenía la condición de negociador de paz, según las investigaciones de la Fiscalía. Así lo aseguró la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien reveló que la entidad encontró elementos que lo vinculan con homicidios y reclutamiento de niños durante ese periodo. “Nosotros empezamos a revisar esos dispositivos y encontramos que ‘Calarcá’, siendo negociador, ha ordenado homicidios, ha reclutado niños, ha cometido una serie de delitos de lesa humanidad gravísimos”, afirmó en entrevista con El Espectador.

Camargo aseguró que la Fiscalía alertó al anterior gobierno sobre la presunta participación de “Calarcá” y de integrantes del Frente 33 en delitos cometidos mientras eran negociadores. Según relató, la entidad le pidió al expresidente Gustavo Petro retirarles esa condición para poder reactivar las órdenes de captura que habían sido suspendidas por el proceso de paz. “No tiene sentido que ellos, que han incumplido su palabra, estén en esas mesas de negociación”, fue el argumento que, de acuerdo con la fiscal, transmitieron al Gobierno. “Y esa pregunta se quedó sin respuesta”, añadió.

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La fiscal general explicó que la suspensión de las órdenes de captura respondió a la aplicación de la Ley 2272 de 2022, que asignaba al Gobierno la facultad de determinar quiénes participaban como negociadores. “Nosotros no colaboramos con la paz total. Nosotros aplicamos la ley”, dijo Camargo al defender el papel de la Fiscalía en ese procedimiento. La entidad, sostuvo, debía suspender las órdenes respecto de las personas designadas por el Gobierno.

Pero la fiscal también reconoció que la entidad tardó en examinar parte de la evidencia relacionada con “Calarcá”. La información estaba en dispositivos recogidos durante un retén y, según Camargo, los investigadores no habían advertido inicialmente todo lo que contenían. “Tuvimos que admitir que alguna parte de ellos no la habíamos advertido”, señaló. Agregó que fue un llamado de atención de la prensa el que los llevó a revisar ese material.

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Camargo explicó que, para entonces, la fiscal encargada estaba concentrada en otras investigaciones relacionadas con el grupo, entre ellas un atentado contra un helicóptero de la Policía y varias muertes en el Bajo Cauca antioqueño. “No es que yo quiera dejar abandonada una línea de investigación. Es que muchas veces no la veo o no alcanzo a verla porque estoy trabajando en otras cinco o seis. Estamos totalmente desbordados”, afirmó.

Según la fiscal general, contra “Calarcá” se han adelantado dos imputaciones: una por hechos presuntamente cometidos cuando era negociador y otra por hechos anteriores. La Fiscalía consiguió que fuera declarado persona ausente para continuar los procesos. “No necesitamos tener personas privadas de la libertad para avanzar judicialmente”, sostuvo Camargo.

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Para la fiscal, el caso muestra además las dificultades que enfrentó la política de paz del anterior gobierno. A su juicio, las mesas regionales requerían una planeación y una logística que “se fue diluyendo”, así como un compromiso de quienes se sentaban a negociar. “Exactamente eso fue lo que nosotros podemos verificar que no sucedió”, dijo al referirse a “Calarcá” y al Frente 33.

Sobre el tema, Camargo concluyó que la Fiscalía busca avanzar en la judicialización de los jefes de estas estructuras, pero también investigar las economías ilegales que las financian. Los máximos responsables visibles, dijo, son en muchos casos los jefes militares. “Detrás de ellos hay hombres que no muestran su cara, pero que son los que tienen el verdadero negocio”, afirmó, al mencionar la minería ilegal, los cultivos de coca, la trata de personas y la extorsión.

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