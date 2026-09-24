Paro armado de Autodefensas de la Sierra Nevada en Santa Marta completará casi una semana

Mientras el comercio y las personas comienzan poco a poco a retornar a las calles de Santa Marta, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) anunciaron que este viernes 25 de septiembre, a las 7 de la mañana, terminará el paro armado anunciado por la estructura criminal en Magdalena y La Guajira. El hostigamiento, que comenzó en la noche del pasado 21 de septiembre, fue una represalia por la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo comandante de las ACSN.

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Durante varios días, la situación de orden público en la capital del Magdalena fue crítica, con estudiantes sin ir a clases, más del 90 % del comercio cerrado y el transporte público suspendido. Ciudadanos y defensores de derechos humanos denunciaron que por las calles se veía la presencia de hombres armados que harían parte de las ACSN, quienes realizaban rondas en los barrios y amenazaban a los habitantes con la orden de no salir de sus casas.

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La repuesta del presidente Abelardo de la Espriella, tras dos consejos de seguridad realizados en Santa Marta, fue militarizar la ciudad con la presencia de 1.100 uniformados que patrullan por la ciudad. “Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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Como parte del despliegue militar, también se dispuso el sobrevuelo de aviones Kfir sobre la zona. El Espectador buscó al Ministerio de Defensa para conocer el propósito de estas aeronaves y su número en la región, pero la entidad únicamente respondió que cumplen una función "netamente disuasiva", sin entregar mayores precisiones, alegando "motivos de seguridad nacional".

El profesor e investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, plantea una hipótesis distinta: los Kfir estarían siendo empleados para monitorear las zonas media y alta de la Sierra Nevada, área donde, de acuerdo con versiones extraoficiales, habría huido herido alias “Pinocho”, identificado como el principal cabecilla y financiador de las ACSN.

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Sobre el paro armado de las ACSN, el profesor Trejos formuló dos hipótesis para explicar lo ocurrido en Santa Marta. La primera es que se trataría de una acción de distracción, orientada a disminuir la presión militar sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y permitir que los miembros del grupo armado que lograron evadir el operativo policial puedan replegarse sin mayores contratiempos.

La segunda hipótesis apunta a que sería una acción de advertencia dirigida al Gobierno nacional, con la que el grupo mostraría su capacidad de respuesta en caso de que su principal jefe, Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, muera durante los operativos de la fuerza pública que se adelantan en la zona. La advertencia cobra relevancia luego de que el mandatario De la Espriella anunciara que el jefe criminal es uno de los objetivos militares que se priorizarán durante su gobierno, al igual que Orlando Pérez Ortega, alias “Patilizo”, quien llegaría a asumir el cargo de segundo al mando tras la muerte de alias “Cholo”.

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