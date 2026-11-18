"Quiero anunciarles hoy que tenemos la intención, con esta denuncia que hemos presentado, de que la justicia investigue qué pasó con más de COP 119.000…

Desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su gobierno pidió investigar qué ocurrió con más de COP 119.000 millones de recursos públicos en Barrancabermeja (Santander). La denuncia, según explicó, está relacionada con el traslado de recursos de regalías a FomColombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado.

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"Quiero anunciarles hoy que tenemos la intención, con esta denuncia que hemos presentado, de que la justicia investigue qué pasó con más de COP 119.000 millones de recursos públicos en el municipio de Barrancabermeja", aseguró el mandatario.

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De acuerdo con De la Espriella, la Alcaldía de Barrancabermeja trasladó recursos de regalías a FomColombia. Posteriormente, ese fondo adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada por el Gobierno, no fueron publicados en el SECOP II, el sistema en el que los ciudadanos pueden consultar cómo se ejecutan los recursos públicos.

"La Alcaldía de Barrancabermeja trasladó recursos de regalías a FomColombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado. Con esos recursos, FomColombia adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada, no fueron publicados en el SECOP II", señaló.

El presidente agregó que seis de los siete procesos tuvieron un único oferente y que cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en manos de empresas vinculadas con Jorge Humberto Arguello Beltrán, conocido como "El Bachiller". Según De la Espriella, se trata de contratos millonarios destinados a obras viales, instituciones educativas y proyectos de energía solar.

Tras presentar la denuncia ante el ente investigador, el mandatario anunció además la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, una iniciativa que, según explicó, estará articulada desde la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, dirigida por Cristina Lombana.

"Esta oficina y el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción buscan articular a todos los organismos del Estado que puedan participar en esta iniciativa y denunciar, como corresponde, cualquier hecho de corrupción que se presente", aseguró.

De la Espriella también señaló que pretende acudir personalmente a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para presentar denuncias de manera periódica. "Quiero anunciarles que estas visitas se van a volver comunes, porque intentaré hacerlo todas las semanas, yendo a la Fiscalía y a la Corte Suprema (…) a presentar las denuncias que correspondan. No importa el color político, no importa la ideología; no vamos a permitir la corrupción", afirmó.

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