El pasado 15 de noviembre, Uñates López y Herny Sneyder Herrón Serna fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías. Durante la audiencia, el juez les…

Neyder Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, fue trasladado desde Medellín hasta la cárcel La Picota, en Bogotá. El hombre, capturado el pasado sábado 14 de noviembre, es señalado de cometer secuestros, homicidios y actos de terrorismo al servicio de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en Antioquia.

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El pasado 15 de noviembre, Uñates López y Herny Sneyder Herrón Serna fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías. Durante la audiencia, el juez les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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En el caso de alias “Primo Gay”, además, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; secuestro simple; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos; y utilización ilegal de uniformes e insignias.

De acuerdo con el ente investigador, Uñates López, de 23 años, habría ingresado a las disidencias de las Farc a los 14 años. En 2021 habría asumido el rol de coordinador y, tras la captura o muerte de otros jefes, habría escalado a una posición de mayor jerarquía en la estructura 36, al mando de alias “Calarcá”.

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Allí habría concentrado su accionar en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura y otros municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño. La Fiscalía le atribuye el control de rentas ilícitas, disputas violentas con otras organizaciones armadas y hechos delictivos contra la población civil.

En el curso de la investigación se conoció que, desde enero de 2026, alias “Primo Gay” habría dejado las disidencias para incorporarse al Clan del Golfo. Allí, al parecer, continuó con actividades delictivas contra la población civil y antiguos integrantes del grupo al que perteneció.

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Por otro lado, información de Inteligencia Militar señala que, en un comunicado publicado en julio pasado, el frente 36 de las disidencias de “Calarcá” habría anunciado la expulsión de Uñates López por sus presuntos vínculos con el grupo rival.

Alias “Primo Gay” también es señalado de tener relación con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, director del medio El Confidente, de Yarumal, quien cubría los enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército, así como el desplazamiento forzado en el norte de Antioquia.

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El 5 de mayo, el comunicador salió en moto hacia la vereda Palmichal, en Briceño, y esa fue la última vez que su familia supo de él. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, hombres armados lo interceptaron y lo llevaron a la escuela de un caserío.

Allí, alias “Víctor Chalá” lo habría interrogado y revisado su celular, donde habría encontrado un chat con un integrante del Ejército. A partir de ese hallazgo, lo habría acusado de colaborar con la fuerza pública y le habría disparado para obligarlo a entregar información.

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Otro de los hechos que se le atribuyen a Uñates López es el derribo del helicóptero Black Hawk en el que murieron 13 policías, el 21 de agosto de 2025, en Amalfi (Antioquia). La aeronave era propiedad del Gobierno de Estados Unidos, país que investiga el caso y ofreció una recompensa de hasta USD 5 millones.

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