Carrascal señaló un presunto conflicto de interés que involucra al actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Andrés Felipe…

La firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció que ejercerá acciones legales contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal por “afirmaciones que no corresponden a los hechos" y que involucran a la firma en controversias políticas que son ajenas a su actividad profesional. La situación se originó tras una serie de señalamientos realizados por la congresista en un video.

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De La Espriella Lawyers anuncia acciones legales contra Carrascal por denuncia sobre la DIAN

Carrascal señaló un presunto conflicto de interés que involucra al actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Andrés Felipe Velásquez Reyes. El funcionario, supuestamente, habría recibido un poder especial para gestionar, en nombre de la firma de abogados fundada por el presidente Abelardo de la Espriella, un acuerdo de pago ante la entidad.

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“¿Qué ocurrió con las obligaciones tributarias de su firma y por qué el abogado que le gestionó un acuerdo de pago exprés ante la Dian terminó dirigiendo esa entidad?”, dijo Carrascal en su video. En esa línea, la firma consideró “especialmente preocupante que información que podría estar protegida por reserva legal sea utilizada públicamente”.

#Comunicado 🔵 | DE LA ESPRIELLA LAWYERS rechaza categóricamente los señalamientos sin sustento de la representante María Fernanda Carrascal y anuncia acciones legales frente a sus actuaciones. La Firma solicita a las autoridades investigar la posible violación de la reserva… pic.twitter.com/eDtH8tzpvp — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLALA) November 18, 2026

Además, la firma solicitó a las autoridades competentes investigar el origen de la información divulgada, las circunstancias de su obtención y las eventuales responsabilidades. Frente a las insinuaciones sobre un conflicto de intereses, la firma aseguró que “la propia entidad aclaró que las actuaciones cuestionadas fueron adelantadas durante la administración anterior, por funcionarios legalmente competentes y antes de la posesión de su actual director”.

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También señaló que el presidente De la Espriella no es socio ni accionista de la firma, ni tampoco ejerce funciones de administración, dirección o decisión. Esto, pese a que el jefe de Estado es el creador de la firma. “De la Espriella Lawyers es una sociedad privada, autónoma e independiente del Gobierno Nacional”, se lee en el comunicado.

El pronunciamiento de la DIAN

El pasado 17 de noviembre, la DIAN se pronunció sobre los señalamientos a través de un comunicado a la opinión pública. Según la entidad, la solicitud de facilidad de pago fue radicada y aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro por funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

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Asimismo, precisó que su actual director, Velásquez Reyes, asumió el cargo el 12 de agosto de este año y señaló que, dentro de sus competencias legales, no figura la aprobación de facilidades de pago ni la revisión de los expedientes correspondientes. Puntualmente, estas labores recaen sobre otros servidores de las direcciones seccionales.

También señaló que todas las solicitudes presentadas por los contribuyentes se evalúan bajo los mismos estándares normativos, técnicos y procedimentales. Además, la DIAN confirmó que la facilidad de pago solicitada por De La Espriella Lawyers Enterprise fue estudiada y aprobada antes del cambio de Gobierno.

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