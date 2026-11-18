Según confirmó la Tercera División del Ejército Nacional, los hechos se registraron en medio de las labores de seguridad que adelantan las tropas en la zona. De acuerdo con la institución, “sujetos que se movilizaban en una…

Una nueva acción terrorista fue neutralizada en Nariño. Soldados del Batallón Especial Energético y Vial Número 20, de la Brigada 23, neutralizaron un explosivo instalado en el peaje El Contadero. Durante el procedimiento, uno de los hombres que, al parecer, pretendía cometer el atentado murió tras la detonación.

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Plan para atentar contra peaje en Nariño terminó con la muerte de un señalado atacante

Según confirmó la Tercera División del Ejército Nacional, los hechos se registraron en medio de las labores de seguridad que adelantan las tropas en la zona. De acuerdo con la institución, “sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar, al parecer, con la intención de instalar un dispositivo explosivo improvisado”.

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🚨#LoÚltimo | Soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.° 20 de la #Brigada23 neutralizaron una acción terrorista en el peaje El Contadero, en el departamento de #Nariño, evitando una posible afectación a las tropas y a la población civil.



Los hechos se registraron en… pic.twitter.com/0toVkyTStJ — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) November 18, 2026

Lea: Ejército destruye explosivos hallados en un taxi en la vía Espinal-Flandes (Tolima)

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los hombres intentaron huir. Sin embargo, durante el escape, el explosivo se detonó accidentalmente y causó la muerte de uno de ellos. Por el momento, las tropas mantienen presencia y control en el sector para garantizar la seguridad de quienes transitan por este corredor vial.

Este es el segundo explosivo neutralizado en menos de 24 horas en las carreteras del país. El pasado 17 de noviembre, un taxi que contenía 60 kilos de explosivos fue hallado en la vía que comunica a El Espinal con Flandes, en el departamento de Tolima. El artefacto fue destruido de manera controlada por el Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional.

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Según informó el Ejército, el dispositivo contaba con un sistema de activación temporizado. Para neutralizarlo, los militares emplearon una carga disruptiva, una técnica que permite destruir este tipo de artefactos de manera segura. El taxi utilizado para el atentado habría sido robado horas antes en El Espinal y posteriormente abandonado cerca del peaje, en la vía hacia Girardot.

A este caso se suman otros dos hechos registrados hace apenas tres días. En la madrugada del domingo 15 de noviembre, dos explosiones ocurridas con pocas horas de diferencia sacudieron peajes en los departamentos de Meta y Huila. Los hechos no dejaron heridos ni víctimas mortales y, hasta el momento, las autoridades no los han atribuido a ningún grupo armado.

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