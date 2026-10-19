Procuraduría investiga a María F. Carrascal por presunto uso de una menor durante marchas

El caso llegó a la Procuraduría a raíz de una queja presentada por la periodista…

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal Rojas para esclarecer su conducta durante las movilizaciones ciudadanas y sindicales realizadas el pasado 14 de octubre en Bogotá y otras ciudades del país. Videos difundidos en redes sociales muestran a la congresista inclinándose para hablarle al oído a una menor, quien posteriormente pronunció consignas frente a un micrófono.

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El caso llegó a la Procuraduría a raíz de una queja presentada por la periodista Sofía Casas, quien pidió establecer si Carrascal le indicó a la niña qué debía decir. En su denuncia, Casas describió así lo ocurrido: “La menor apareció en una tarima, micrófono en mano, gritando arengas políticas y expresiones vulgares. Solicito que se investigue la participación de Carrascal en estos hechos y si fue ella quien le indicó qué debía decir, como se observa en las imágenes”.

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Casas sostuvo que la normativa protege a los menores de edad frente a este tipo de situaciones. Según explicó, el artículo 44 de la Constitución Política y la Ley 1098 de 2006 establecen garantías para la protección de sus derechos. “La presunta instrumentalización de una menor con fines políticos merece ser investigada”, afirmó.

A esta queja se suma la presentada el 15 de octubre por el concejal Santiago Perdomo Montoya ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Procuraduría. En ella, el concejal señaló que Carrascal participó en las movilizaciones y apareció en una tarima junto a una niña de aproximadamente siete años, frente a los manifestantes. Según su denuncia, la menor habría sido inducida a pronunciar insultos contra el presidente Abelardo de la Espriella.

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Perdomo Montoya también advirtió que las imágenes de la niña continúan circulando públicamente en redes sociales, situación que, a su juicio, podría comprometer sus derechos y su identidad.

La investigación fue abierta por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, que vinculó formalmente a la representante para establecer si incurrió en una posible falta disciplinaria relacionada con la utilización, instrumentalización o inducción de la menor para que pronunciara expresiones ofensivas contra el jefe de Estado.

Según la entidad, los hechos podrían representar un incumplimiento de las normas constitucionales y legales que protegen los derechos de los niños y las niñas, especialmente aquellas relacionadas con su protección integral.

Como parte de las diligencias, el organismo de control encargó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales recopilar y asegurar las grabaciones disponibles en fuentes abiertas sobre lo ocurrido. La dependencia también deberá reunir información que permita identificar a la menor y a sus padres o responsables, así como establecer las circunstancias de su exposición pública y mediática.

Al ICBF se le solicitó informar si ha iniciado alguna actuación relacionada con el caso y, de ser posible, aportar información que permita identificar a la niña y a su familia. Además, la Procuraduría solicitará información a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.

La respuesta de Carrascal

La representante rechazó haber incitado a la niña a pronunciar expresiones ofensivas. “Jamás la incité a decir ninguna grosería, fue una ocurrencia de la niña”, afirmó tras las críticas. Carrascal aseguró que no conocía a la menor, que sus padres autorizaron su participación y que, antes de que hablara frente al público, únicamente le preguntó si estaba lista.

También sostuvo que los videos difundidos en redes sociales están editados para dar la impresión de que le susurró al oído a la niña lo que debía decir. Por esa razón, cuestionó la difusión de imágenes que permiten identificar a la menor y a su familia, y defendió el derecho de los niños a expresarse.

Sobre lo que le dijo a la niña al finalizar su intervención, explicó que fueron las palabras “Palestina libre”, debido a que la menor llevaba una bandera palestina. La congresista también compartió una entrevista con el padre de la niña. Según el relato de este, no conocía previamente a Carrascal y la participación de la menor en la tarima fue espontánea: “Ninguno sabía qué iba a decir e intentaba balbucear las arengas (…) Le pedimos a Mafe si podía hablar por el micrófono”.

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