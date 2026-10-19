Ricardo Orrego no aceptó cargos por posible acoso sexual y acto sexual violento

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024, cuando el periodista trabajaba en Caracol Televisión. Las presuntas víctimas serían tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al periodista Ricardo Orrego Arboleda por presuntas conductas de violencia basada en género contra cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con él. Orrego no aceptó los cargos por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lea: Procuraduría investiga a María F. Carrascal por presunto uso de una menor durante marchas

De acuerdo con el ente investigador, el entonces presentador deportivo “al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas”. En distintas ocasiones, habría tenido contacto físico con ellas sin su consentimiento y les habría enviado “mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”.

Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización de Violencias Basadas en Género en Entornos de Medios de Comunicación le imputó “los delitos de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo”.

Le puede interesar

Lea también: Minjusticia pide a Fiscalía profundizar investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Resolución N.° 0-070 creó este grupo de tareas con el propósito de reunir capacidades investigativas, analíticas y de coordinación institucional. Su objetivo es ofrecer una respuesta especializada, con enfoque de género, a las denuncias de acoso sexual, acoso laboral y otras formas de violencia contra comunicadoras.

Orrego salió de Caracol Televisión en marzo de 2026, al igual que el entonces presentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, en medio de las investigaciones internas del canal por presuntos hechos de acoso sexual. En ese periodo, varias periodistas colombianas hicieron públicas en redes sociales denuncias sobre presuntos episodios de acoso sexual en distintos medios de comunicación, con las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega.

Relacionado: Siete meses después, así van los casos de Jorge Alfredo Vargas, Ricardo Orrego y Poveda

Tras conocerse los señalamientos, el canal informó, mediante un comunicado, que había activado protocolos y mecanismos internos para tramitar la situación. El 24 de marzo, Caracol Televisión anunció la salida de ambos periodistas y aclaró que esas decisiones no constituían un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos ni sobre posibles responsabilidades.

Dos días después, el 26 de marzo, el presidente del canal, Gonzalo Córdoba Mallarino, anunció una investigación independiente. “El canal ha decidido avanzar en una investigación independiente que, a partir de lo ocurrido, ponga el foco en los ajustes necesarios para afrontar el futuro. Este proceso será adelantado por una comisión externa liderada por Catalina Botero Marino y contará con todas las garantías para que cada persona pueda ser escuchada con respeto, confidencialidad y sin revictimización”, expresó.

Más noticias: Abren investigación disciplinaria a Lina Garrido por requisitos para dirigir la ANT

Cuando se conoció la solicitud de audiencia de imputación, Orrego respondió a través de sus abogados. En un comunicado público, su defensa manifestó que estaba dispuesta a atender el proceso y responder ante las autoridades. “Existe un interés claro en que se precisen y se den a conocer integralmente los hechos para esclarecer las circunstancias que han dado lugar a los señalamientos, hasta ahora desconocidos, para ejercer así la defensa de mi representado”, señala el texto, firmado por la abogada Julieth Natali Fiallo Gualdrón.

El comunicado agrega: “En mi condición de apoderada del señor Ricardo Orrego Arboleda, y en atención a la reciente comunicación de la citación a formulación de imputación, queremos destacar que desde el primer momento se han realizado diferentes impulsos procesales y puesto de presente la disposición de atender los llamados que efectúen las autoridades judiciales y comparecer ante las instancias competentes en las oportunidades y bajo las condiciones que permitan demostrar su inocencia”.

Siga leyendo: Capturan a exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins por extorsión agravada y secuestro

*El Espectador hace parte del grupo de medios de comunicación del grupo Valorem, junto a Caracol Televisión y Blu Radio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.