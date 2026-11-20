La rama judicial tendrá por lo menos COP 1.5 billones más en su presupuesto de 2027. Así lo aseguraron el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; y el de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis. Según dijeron ambos, se vienen adelantando reuniones desde hace unos días para hablar de que la justicia va a necesitar más recursos para operar en debida forma el próximo año, haciendo también frente a la crisis fiscal y los recortes que tuvieron en el presupuesto del año entrante.

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De la Espriella y presidente de la Corte Suprema anuncian aumento de presupuesto para 2027

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El anuncio se hizo en medio del encuentro anual de la Corte Suprema que se adelanta en Cali (Valle del Cauca) este jueves 19 y viernes 20 de noviembre. En su discurso, el jefe de Estado dijo que revisará dos propuestas del alto tribunal: crear un arancel judicial para financiar la justicia y mantener la exención de impuestos para algunos funcionarios judiciales.

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Por su parte, el magistrado Iván Mauricio Lenis dio a conocer antes de iniciar el evento que el Gobierno nacional se comprometió a adicionar COP 1.5 billones al presupuesto que necesita la Rama Judicial para operar durante 2027. Según explicó, desde hace unos días venían adelantando reuniones con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.

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De hecho, en entrevista con El Espectador, el presidente de la Corte había dicho que "todas las jurisdicciones estamos muy afectadas con el presupuesto que hasta ahora nos ha correspondido para ejecutar funciones y hemos llamado la atención sobre ese punto".

En ese momento, Lenis advirtió que desde los altos tribunales "hemos dialogado con el Gobierno, con el Legislativo y con distintos actores para insistir en que, aunque es difícil la situación fiscal, la justicia no se puede paralizar, porque cumple una función muy importante dentro del Estado. Y hemos insistido en que necesitamos esos recursos mínimos para cumplir con la misma capacidad instalada en las demandas cada vez más crecientes de justicia. Todos estamos afectados".

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Tras la más reciente reunión que sostuvo con De la Espriella, Lenis dijo públicamente que "el Gobierno se comprometió a mirar esas alternativas y de alguna de ellas o de otras que ellos consideren va a salir el dinero para que al menos por el otro año la Rama Judicial pueda tener un financiamiento distinto y que no dependa del presupuesto nacional".

El presupuesto actual contempla COP 11.4 billones para la Rama Judicial. De ese total, COP 9.9 billones están destinados a funcionamiento, COP 1.5 billones a inversión y COP 17.695 millones al pago de la deuda pública.

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