Fiscalía destina esquema especial de atención en zonas afectadas por terremoto

El ente investigador expuso que las medidas irán hasta el próximo 11 de septiembre en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. Así funcionarán sus oficinas mientras se atiende la emergencia. Foto: EFE - Mario Baos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta el próximo 11 de septiembre varios puntos de atención de la Fiscalía funcionarán de manera y en lugares distintos a los acostumbrados por cuenta de los daños que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. Según dio a conocer el ente investigador, las medidas serán aplicadas en cinco departamentos.

Podría interesarle: Medicina Legal entrega lista de 423 personas desaparecidas en el terremoto en Colombia

La Fiscalía dispuso de un esquema especial de atención en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda, con el fin de que se garantice la prestación de los diferentes servicios en las zonas más afectadas por el terremoto.

Por ejemplo, desde la Delegada para la Seguridad Territorial se habilitaron Unidades de Reacción Inmediata y Centros de Atención de la Fiscalía concentrados en cada una de estas regiones. Esos lugares “operarán como puntos de articulación para la recepción y trámite de capturas en flagrancia y por orden judicial, la atención de actos urgentes, la recepción y direccionamiento de noticias criminales que requieran intervención inmediata, la gestión de solicitudes de audiencias preliminares ante los despachos judiciales competentes, la recepción de denuncias y la continuidad de la atención ciudadana”, explicó la entidad.

Le recomendamos: Medicina Legal identifica a 288 de las 298 víctimas que ha recibido de terremoto en Colombia

El ente investigador señaló que esos puntos de atención funcionarán hasta el próximo 11 de septiembre y tendrán atención las 24 horas del día, los siete días de la semana:

• Chocó: Edificio de la Fiscalía, sede central, ubicado en la calle 21 No. 3-11, Quibdó. dirsec.choco@fiscalia.gov.co

• Cali: Búnker de la Fiscalía, ubicado en la carrera 10 con calle 12, Cali. dirsec.cali@fiscalia.gov.co • Valle del Cauca: Sede principal de la Fiscalía, ubicada en la carrera 9 Bis No. 17-71, Buga. dirsec.vallecauca@fiscalia.gov.co

• Quindío: Sede Sesenta Casas, ubicada en la carrera 23, entre calles 3 y 4, barrio Sesenta Casas, Armenia. fis18locarmenia@fiscalia.gov.co fis13locarmenia@fiscalia.gov.co

• Caldas: Sede People Contact, antiguo terminal de transportes, ubicada en la calle 19, avenida Bernardo Arango No. 16-04, barrio Las Américas, Manizales. dirsec.caldas@fiscalia.gov.co

• Risaralda: Instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana, ubicadas en la avenida Las Américas No. 46-02, Pereira. fraibel.zuluaga@fiscalia.gov.co

Asimismo, la Fiscalía resaltó que se dispuso de apoyo temporal y remoto de algunas Direcciones Seccionales, que pondrán a disposición “fiscales, personal, recursos tecnológicos y mecanismos de coordinación para la atención de las actuaciones que así lo requieran, como actos urgentes y audiencias de control de garantías”.

Conozca más: Un militar muerto y cinco más heridos en ataque con drones en Norte de Santander

El ente investigador además señaló que aunque el apoyo es “operativo y temporal”, la competencia legal, funcional y territorial continúa a cargo de la seccional afectada. Además, aclaró que en el caso de la Seccional Chocó, será apoyada por Arauca; las seccionales Cali y Valle del Cauca, por Santander y Norte de Santander; la Seccional Quindío, por Meta y Guaviare; la Seccional Caldas, por Bolívar, Caquetá y San Andrés; y la Seccional Risaralda, por Atlántico y Cesar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.