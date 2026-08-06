Defensoría respalda a Hernán Penagos y rechaza amenazas contra la Registraduría Nacional

La entidad, dirigida por Iris Marín Ortiz, señaló que estos hechos ocurren en medio de la difusión reiterada de mensajes que buscan desacreditar al Registrador Nacional. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas semanas han circulado, a través de redes sociales, mensajes intimidatorios y contenido que promueve actos violentos contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, difundidos desde cuentas anónimas. Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público en el que respaldó al funcionario y rechazó las amenazas contra la organización electoral.

En su comunicado, la entidad, dirigida por Iris Marín Ortiz, señaló que estos hechos ocurren en medio de la difusión reiterada de mensajes que buscan “desacreditar al Registrador Nacional y a la organización electoral mediante acusaciones de fraude formuladas al margen de las instancias previstas para tramitar denuncias e inconformidades”.

Lea: Gobierno adopta política pública para buscar a los desaparecidos del conflicto armado

Asimismo, la Defensoría advirtió que estos mensajes anónimos, además de afectar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, ponen en riesgo a quienes ejercen funciones electorales. “Rechazamos estos actos de amenaza y hostigamiento contra quienes integran la organización electoral y expresamos nuestra solidaridad con quienes cumplen funciones esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos”, señaló la entidad.

La Defensoría recordó que las observaciones y los cuestionamientos sobre los procesos y los resultados electorales son legítimos en una democracia, pero deben formularse de manera pacífica y a través de los mecanismos institucionales previstos para ello.

Más noticias judiciales: Gobierno crea una prima para militares y policías que hagan labores de desminado

Además, expresó su preocupación por la escalada de violencia en los entornos digitales, pues, según advirtió, “genera riesgos para la vida, la integridad y la participación democrática; limita la posibilidad de conversar entre personas con posiciones distintas y deteriora la calidad del debate público”.

En ese sentido, la Defensoría pidió, en primer lugar, a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes frente a las amenazas y expresiones que, por no estar amparadas por la libertad de expresión, puedan constituir un delito. Asimismo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adelantar las acciones necesarias para evaluar o reevaluar el nivel de riesgo del funcionario y de quienes trabajan en la Registraduría Nacional.

Le puede interesar: Corte Constitucional reconoce la discriminación por peso corporal en Colombia

Además, instó a las plataformas digitales a actuar con diligencia frente a los contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia, así como a realizar las labores de moderación y retiro de publicaciones necesarias para contribuir a que los espacios digitales estén libres de violencia. Por último, hizo un llamado a las instituciones y a los sectores sociales y políticos a rechazar cualquier forma de violencia contra las autoridades electorales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.