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Denuncian destrucción de estación de Policía en Guamalito tras evacuación de uniformados

De acuerdo con videos y denuncias de la comunidad, el Eln habría destruido totalmente las instalaciones después de que el pasado jueves alrededor de 20 uniformados tuvieran que ser evacuados por ataques con drones y explosivos. Esto se sabe.

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Redacción Judicial
11 de septiembre de 2026 – 06:25 a. m.
Los uniformados del corregimiento fueron evacuados en días pasados. En este momento la zona está sin protección de la fuerza pública.
Los uniformados del corregimiento fueron evacuados en días pasados. En este momento la zona está sin protección de la fuerza pública.
Foto: Redes sociales

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La estación de Policía de Guamalito, en El Carmen (Norte de Santander), quedó totalmente destruida por cuenta de las explosiones que fueron ocasionadas, al parecer, por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El corregimiento, además, se quedó sin policías que lo custodien, pues alrededor de 20 uniformados que lo cuidaban tuvieron que ser evacuados por el alto riesgo que corrían.

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Desde el pasado lunes se registraron varios ataques contra las instalaciones de la Policía, la mayoría de ellos con explosivos lanzaos desde drones. En ese momento, las instalaciones quedaron gravemente afectadas, aunque ningún uniformado resultó herido, el riesgo era inminente.

Por eso, el pasado jueves 10 de septiembre los policías de Guamalito tuvieron que ser evacuados en helicóptero. Además, se conoció por denuncias de la propia comunidad que tras la retirada de los uniformados, hombres que serían integrantes del Eln entraron a las instalaciones afectadas y dinamitaron lo que quedaba de la estructura.

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Desde la institución, reconocieron el trabajo de los uniformados que le hicieron frente a la situación desde el pasado lunes y sostuvieron que brindarán respaldo a los hombres que tuvieron que ser evacuados. Sin embargo, no han hecho referencia a qué ocurrirá con la población civil que queda temporalmente sin protección policial.

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Por su parte, el alcalde del municipio de El Carmen, José Reinel Contreras, dijo a la Caracol Radio que «en estos momentos el corregimiento no cuenta con policía activa allá. Esta situación genera preocupación para toda la comunidad y en especial para esta administración municipal, toda vez que el corregimiento de Guamalito es un punto especial y estratégico, toda vez que es el punto de ingreso del César hacia el Catatumbo».

Por ahora, las autoridades departamentales y el Ministerio de Defensa analizan qué acciones tomar para que la fuerza pública retorne al corregimiento. En las próximas horas adelantarían un consejo de seguridad en el que participaría el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Olegario(51538)Hace 43 minutos
    Qué pasa señor Tigre y “gloriosas” FFMM con estos bandoleros del Eln? Después de Anorí en los 70 del siglo oasado, cuando prácticamente los exterminaron, les han venido quedando grandes.
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