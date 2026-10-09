A prisión alias “La Morocha”, señalada de reclutar menores para disidencias de “Calarcá”

La mujer fue capturada el pasado 6 de octubre en la vereda Zabaleta Alta, en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá). La…

Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diana Milena Agudelo Salazar, conocida como alias “La Morocha”, a quien las autoridades señalan como jefa seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete, de las disidencias de las Farc que responden a alias “Calarcá”. Fue imputada por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, secuestro y desplazamiento forzado, cargos que no aceptó.

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La mujer fue capturada el pasado 6 de octubre en la vereda Zabaleta Alta, en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá). La operación fue adelantada de manera conjunta por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

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En contexto: Capturan a alias “La Morocha”, señalada de reclutar menores para disidencias de “Calarcá”

En el mismo procedimiento fueron detenidos Maicol Daniel Calle Pachón y Adonai Osorio Yusunguaira, señalados de hacer parte de su esquema de seguridad. A los detenidos les incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta y munición.

Durante la operación, las autoridades también informaron del rescate de cinco menores de edad que, según su versión, habrían sido reclutados por Agudelo Salazar. “La victoria más importante de esta operación militar es que cinco menores de edad hoy están a salvo”, afirmó el comandante del Ejército, general José Bertulfo Soto Sánchez.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a “La Morocha” los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, secuestro, desplazamiento forzado y terrorismo; secuestro simple; desplazamiento forzado agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

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Por su parte, Calle Pachón y Osorio Yusunguaira fueron imputados por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos y deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso.

Entre los hechos que se le atribuyen a Agudelo Salazar está el secuestro de una pareja que, según la Fiscalía, fue señalada de oponerse a los intereses criminales de las disidencias. De acuerdo con las evidencias del ente investigador, el pasado 18 de marzo, durante una reunión comunitaria en la vereda Camelia, “La Morocha” habría increpado a las víctimas y ordenado a integrantes de su estructura que las retuvieran y las llevaran a una vivienda en el sector conocido como Nueva Ilusión.

La pareja permaneció secuestrada durante 11 días. Logró escapar gracias a un descuido de quienes la custodiaban y regresó a su lugar de residencia. Hasta allí habrían llegado hombres armados que, por instrucción de la procesada, les ordenaron abandonar la región junto con sus cuatro hijos menores de edad.

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¿Quién es alias “La Morocha”?

Según la inteligencia militar, Diana Milena Agudelo Salazar, alias “La Morocha”, tenía ocho años de trayectoria criminal. Sería hermana de alias “Cotiz”, presunto jefe militar del bloque Jorge Briceño Suárez, de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), que responde a alias “Calarcá Córdoba”. También habría sido compañera sentimental de alias “Gato Diomedes”, quien dirigió el antiguo frente 62 Míller Perdomo.

La Fiscalía sostiene que, desde 2023, Agudelo Salazar estaría a cargo de la organización de masas y de la búsqueda de recursos para las disidencias. También habría sido la encargada de imponer normas de comportamiento a las comunidades, definir horarios de movilidad y coordinar actividades extorsivas.

Las autoridades la vinculan con el reclutamiento de menores de edad en Caquetá y con delitos como extorsión, homicidio y secuestro. Tenía tres órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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De acuerdo con la información oficial, Agudelo Salazar habría dado instrucciones para realizar un paro armado a partir del 14 de octubre, con el fin de intimidar a los habitantes de la región. También se le relaciona con la difusión de audios dirigidos a campesinos de Caquetá, en los que se les ordenaba aumentar la siembra de cultivos ilícitos de coca.

Las autoridades también la señalan como responsable del desplazamiento forzado de seis personas, entre ellas cinco menores de edad, en Cartagena del Chairá, a quienes presuntamente pretendían vincular a la organización. Estos cinco menores serían los mismos que fueron rescatados por el Ejército Nacional durante la operación que llevó a la captura de alias “La Morocha”.

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