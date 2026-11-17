En el marco de la ofensiva se realizaron 33 diligencias de allanamiento y registro. De las 56 personas capturadas, 40 lo fueron…

En Nariño se realizó un megaoperativo que permitió afectar seis estructuras criminales y capturar a 56 personas, entre ellas seis jefes. La acción, calificada por las autoridades como uno de los golpes operacionales más relevantes en el departamento, fue liderada por la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, a través de la Fuerza de Despliegue Rápido 2, y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

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En el marco de la ofensiva se realizaron 33 diligencias de allanamiento y registro. De las 56 personas capturadas, 40 lo fueron por orden judicial y 16 en flagrancia. Según las autoridades, la captura de los seis jefes criminales golpeó directamente la cadena de mando de estas organizaciones. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han revelado sus identidades ni a qué grupos pertenecerían.

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Nariño es escenario de una disputa entre varios grupos armados por el control de las rutas del narcotráfico. Allí tienen presencia estructuras de las disidencias de las Farc, como Oliver Sinisterra, Alfonso Cano y el frente Iván Ríos. También se encuentran las Autodefensas Unidas de Nariño y los Comuneros del Sur, que, según información de Inteligencia Militar, contarían con redes de apoyo a sus finanzas por parte de bandas de delincuencia común. La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre la presencia del Eln.

En los procedimientos, las autoridades también incautaron cuatro armas de fuego, 32 cartuchos de diferentes calibres, cinco cilindros de gas, 2.219 gramos de sustancias estupefacientes, COP 18.256.000 en efectivo, diez teléfonos celulares y tres radios de comunicación. Además, fueron recuperados cuatro vehículos: dos automóviles y dos motocicletas.

En paralelo, durante una intervención en el centro penitenciario de Pasto, se capturó a una persona por tráfico de estupefacientes. Allí también se hallaron diez celulares, 21 armas cortopunzantes, 13 papeletas de marihuana, 11 pipas y nueve cargadores de celular.

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Primeros 100 días de los megaoperativos

Este operativo se da un día después de que la Policía confirmara los resultados de sus operaciones durante los primeros 100 días de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Según la institución, se registran cerca de 48.000 capturas en el país, más de 1.500 integrantes de estructuras criminales puestos a disposición de la justicia y 321 operaciones de alto impacto, entre ellas, las capturas de 38 cabecillas y la neutralización de 91 integrantes de estructuras criminales.

Entre los objetivos de alto valor que murieron en operativos de la fuerza pública, la Policía menciona a uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, muerto en un operativo policial el pasado 4 de septiembre; y a Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias “Max Max”, explosivista de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco”, quien murió el 12 de agosto en una operación militar en Jamundí (Valle del Cauca).

En esa lista también se incluye a Neftalí Riascos Alegría, alias “Marcos Pacífico”, señalado por las autoridades como el segundo jefe y responsable militar del frente de Guerra Suroccidental del Eln. El hombre murió en el quinto bombardeo del Gobierno, realizado el pasado 22 de octubre. En otra acción aérea, el pasado 11 de noviembre, murió Haminton Mosquera, alias “Negro Perea”, señalado como jefe de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo.

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Uno de los ejes de estos operativos ha sido la implementación de los Bloques de Seguridad Urbana (Bosur), una estrategia encabezada por el presidente y desplegada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga. Según la Policía, esta dejó más de 825 capturas por homicidio, hurto, extorsión, tráfico de estupefacientes y otros delitos.

Entre las 47.873 capturas por diferentes delitos en el país hay 654 por extorsión y 184 por secuestro. La Policía afirma que las operaciones contra grupos armados organizados y estructuras delincuenciales afectaron recursos y economías ilegales por COP 760.204 millones.

En materia de narcotráfico, se incautaron más de 212 toneladas de estupefacientes, incluidas 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena, y se destruyeron 794 laboratorios. Además, se erradicaron manualmente 4.682 hectáreas de coca en Antioquia, Putumayo y el sur de Bolívar, y se retiraron de circulación 5.057 armas de fuego, de las cuales, según la Policía, el 93 % no tenía permiso de porte.

En cooperación internacional, se materializaron 91 extradiciones y 40 retenciones de personas requeridas mediante notificación roja de Interpol. Finalmente, la Policía destacó la recuperación de 21 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados.

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