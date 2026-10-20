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El derecho de víctimas a la verdad no puede ser una burla: abogada del Cajar tras amenazas

Luego de obtener una condena contra los responsables de la masacre de tres hermanos en Sucre, la abogada del Cajar, Yessika Hoyos, denuncia amenazas de muerte en su contra y contra defensores de víctimas que acompañaron el caso. En entrevista con El Espectador, advierte que las intimidaciones buscan silenciarlos mientras la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra en este proceso. 

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Valentina Gutiérrez Restrepo
La abogada Yessika Hoyos denunció amenazas de muerte en su contra tras obtener justica en una disputa por la tierra en Sucre.

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Casi nueve años tardó en llegar la justicia para una familia de Sucre que defendió sus tierras. El 25 de enero de 2018, en el corregimiento de La Guaripa, tres hermanos, Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado, fueron asesinados cuando cercaban el predio El Trébol. En primera instancia, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos había absuelto a todos los procesados, pero, tras la apelación de las víctimas y la Fiscalía, el Tribunal Superior de Sincelejo tomó otra decisión. El pasado 22 de…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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