Envían a la cárcel a cinco presuntos implicados en masacre en Villanueva (Casanare)

detrás de los violentos hechos estarían José Hugo Bernal Triviño, alias Gallero; Daniel Cadena Amariles; Diego Alejandro Cadena Niño; Camilo Andrés Machado Martínez, alias Tatuajes; y Robeiro Guzmán López, alias Robeiro. Foto: Fiscalía

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Cinco personas señaladas de haber planeado y ejecutado una masacre ocurrida en Villanueva (Casanare) el pasado 16 de abril, fueron enviadas a prisión. Los cuatro hombres y la mujer señalados por las autoridades de estar detrás de los crímenes habrían cumplido distintos roles para materializar los asesinatos.

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De acuerdo con las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía, detrás de los violentos hechos estarían José Hugo Bernal Triviño, alias Gallero; Daniel Cadena Amariles; Diego Alejandro Cadena Niño; Camilo Andrés Machado Martínez, alias Tatuajes; y Robeiro Guzmán López, alias Robeiro.

Los hechos ocurrieron en la vereda El Fical, en un establecimiento comercial donde departían las víctimas. Hasta el lugar llegaron hombres armados que dispararon contra ellos. En su momento, el comandante de la Policía en Casanare, el coronel Pablo Galindo manifestó que “cinco hombres fueron asesinados por dos criminales que llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar”.

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Según las pesquisas, alias Gallero sería el cerebro de la acción criminal. Cadena Amariles y Cadena Niño, al parecer, se habrían encargado de ubicar a las víctimas y señalar a los sicarios el momento exacto para atacarlas.

Por su parte, Cadena Niño habría facilitado las motocicletas en las que se movilizaron Machado Martínez y Guzmán López, quienes habrían sido quienes dispararon contra las víctimas. En los hechos fueron atacadas nueve personas que se encontraban en el lugar. Cinco de ellas fueron asesinadas y cuatro más, entre estas dos menores de edad, sobrevivieron.

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Las pruebas apuntan a que varios de los procesados habrían participado, por lo menos, en dos reuniones para la planeación de la masacre y en esos encuentros se habría definido el rol que cumpliría cada uno. Dentro de lo recopilado por el ente investigador hay entrevistas a testigos, verificaciones de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y análisis de ubicación.

Una fiscal de la Seccional Casanare les imputó, dependiendo de su presunto grado de responsabilidad, los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones, y hurto calificado.

Cuatro de estas personas fueron capturadas en operaciones en Villanueva (Casanare) y Granada (Meta). Durante los operativos también fueron incautadas armas de fuego, equipos celulares, tres motocicletas, un arma traumática y munición de diferentes calibres.

A pesar de las pruebas presentadas, ninguno de los señalados aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó enviarlos a prisión de manera preventiva mientas avanza el proceso.

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