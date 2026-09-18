“Estamos decepcionados”: hija del magistrado Urán tras decisión a favor de Plazas Vega

El caso llegó a la Corte del Distrito Sur de la Florida luego de que las hijas de magistrado Urán…

En la tarde del pasado 17 de septiembre, el general retirado del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega fue declarado no responsable en el juicio civil adelantado en su contra en Estados Unidos por el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985. Helena Urán Bidegain, hija del magistrado, habló a medios de comunicación sobre la decisión y señaló que están evaluando la posibilidad de apelar.

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El caso llegó a la Corte del Distrito Sur de la Florida luego de que las hijas de magistrado Urán presentaron una demanda en 2022 contra Plazas Vega, por lo que era investigado por los delitos de tortura y ejecucuón extrajudicial. La acción sostenía que Plazas Vega desempeñó un papel central en la operación militar que condujo a la tortura y ejecución extrajudicial de su padre. El caso fue adelantado ante un jurado federal en Miami el pasado 8 de septiembre de 2026.

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“Vale la pena resaltar el contexto político en el que estamos. Hace unos días, en Chile se habló de posibles indultos a militares que fueron condenados por los hechos de la dictadura de Pinochet. Trump también ha imputado a Orlando Hernández, expresidente hondureño, por crímenes de guerra (…) Estamos en un contexto político que es muy adverso al respeto de los derechos humanos y amante del revisionismo. Obviamente entrábamos en un contexto de desventaja, a pesar de que esto no debería ser un tema político, sino judicial”, explicó la politóloga en Caracol Radio.

Helena Urán también mencionó que fue un juicio difícil, pues había que explicar un relato a “un jurado de ciudadanos no formados en derecho y sobre un suceso que pasó hace 40 años y que ni siquiera los mismos colombianos entienden hasta el día de hoy”. Acto seguido, señaló que esto no significa que dejen de buscar justicia, pero mencionó que “eso no quita que estemos decepcionados con los resultados”.

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La politóloga explicó que tampoco hay que entender esto como si el general retirado Luis Alfonso Plazas Vega fuera inocente: “Eso no fue lo que sucedió. Aquí lo que se intenta probar es si hay o no responsabilidad, pero no se logró a pesar del esfuerzo grande de nuestros abogados en convencer al jurado de su responsabilidad individual”.

La hija del magistrado Urán señaló que el juicio duró, al menos, una semana, pero que la deliberación del jurado se extendió apenas por un par de horas: “Para algo tan complejo, estuvimos ocho días escuchando expertos, testigos, contrainterrogatorios, y esperábamos que esto fuera revisado, analizado y contrastado con juicio por este jurado. Evidentemente, esto no se hace en dos horas. Sí deja un sinsabor”.

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Además, Helena Urán se refirió al comentario realizado a través de redes por el presidente Abelardo de la Espriella, en el que aseguró que "el coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución judicial infame y mentirosa que duró años. Sin embargo, el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país”.

El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria.



La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución judicial infame y mentirosa que duró años.



Sin embargo, el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país.



Si el coronel tiene… pic.twitter.com/xk1O0FNnEn — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 7, 2026

Asimismo, el presidente señaló: "El litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país. Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo", ordenando al canciller Omar Bula a evaluar el caso que enfrenta el general en retiro.

Contexto: EE.UU. declara no responsable a Plazas Vega en caso civil por toma del Palacio de Justicia

En ese sentido, la politóloga detalló: “Estamos en un momento en donde los gobernantes pisotean los derechos humanos y exaltan a personas que violentaron a gente inocente. Me parece que es una discusión interesante. Yo no soy jurista, pero que se le de apoyo diplomático, político y económico a un particular frente a una familia, más allá de que esté muy mal gusto, deja muchos interrogantes”.

La desaparición y muerte del magistrado Urán

La decisión se conoció en la noche del 17 de septiembre en contra del hombre que estuvo al frente de la retoma del Palacio de Justicia durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. El jurado determinó que Plazas Vega no es responsable de los cargos de tortura y ejecución extrajudicial y, además, lo eximió de pagar una indemnización a la familia del magistrado auxiliar, que argumentaba que, como comandante de la Escuela de Caballería, habría tenido injerencia en la tortura y desaparición forzada de su padre.

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Según el documento presentado por la familia, Plazas Vega conspiró y actuó, en compañía de otros miembros del Ejército, en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a personas que salieron con vida del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, luego de que la guerrilla del M-19 se tomara por la fuerza el edificio y la Fuerza Pública colombiana intentara retomarlo con tanques, armas largas y violencia.

Entre las personas que fueron torturadas estaba el magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. Sin embargo, durante años las autoridades colombianas señalaron que el magistrado Urán había muerto dentro del Palacio a causa de una bala perdida durante el fuego cruzado entre el M-19 y el Ejército. Años más tarde, se conocieron pruebas de que el magistrado Urán salió con vida del Palacio bajo custodia militar. La demanda también alegaba que el cuerpo del togado fue encontrado nuevamente dentro del Palacio, con una herida de bala en la cabeza causada a corta distancia.

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