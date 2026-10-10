La reunión se desarrolló el 9 de octubre y en ella participaron también el Ambiente, Fabio Arjona Hincapié; el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erik…

Luego de un consejo de seguridad que se adelantó en la ciudad de Neiva, liderado por los ministros de Defensa e Interior, Jorge Eduardo Mora y Rodrigo Lara Restrepo, el Gobierno anunció nuevas medidas para contener la crisis de seguridad y orden público que se vive en el departamento del Huila, por cuenta de los enfrentamientos entre distintas facciones disidentes de las Farc.

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Estas son las órdenes del gobierno De la Espriella para atacar a las disidencias en Huila

La reunión se desarrolló el 9 de octubre y en ella participaron también el Ambiente, Fabio Arjona Hincapié; el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez Aparicio; la cúpula militar y de Policía. Tras el encuentro se anunció, entre otras cosas, el regreso del Batallón de Despliegue Rápido (Fudra) y 1.400 policías judiciales, para frenar la extorsión y los ataques con drones.

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El objetivo de fortalecer la presencia territorial de las Fuerzas Militares y de la Policía es contener los embates de los enfrentamientos entre tres facciones disidentes de la antigua guerrilla de las Farc que se disputan el control de las economías ilegales: la comandada por alias "Iván Mordisco", el grupo dirigido por alias "Calarcá Córdoba" y la Segunda Marquetalia, al mando de alias "Iván Márquez".

Sobre el regreso de la Fudra al Huila, el ministro de Defensa explicó que será en el mes de noviembre y que se sumarán a los 400 uniformados que recientemente fueron trasladados a ese departamento. En coordinación con el Ministerio del Interior implementarán un plan de reforzamiento tecnológico en 300 estaciones de Policía, con capacidades especiales para repeler ataques con drones.

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Además, los ministros del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunciaron que en diciembre de este año la Policía Nacional graduará a más de 1.400 policías judiciales, de los cuales enviarán a un grupo de profesionales al Huila, que conformarán un grupo especializado que reforzará procesos de investigación y judicialización, apoyando a la Fiscalía General de la Nación.

También el Ministerio de Defensa está evaluando el envío de un grupo de operaciones especiales conformado por 60 uniformados que se establecerán en los municipios de Algeciras, Suaza, Acevedo y Neiva, donde hay mayor incidencia de estructuras al margen de la ley como las disidencias de las Farc, con el objetivo de mantener las condiciones de seguridad y el orden público.

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Además, la próxima semana los directores de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) adelantarán gestiones para articularse con los sectores productivos, agrícolas y cafeteros del departamento del Huila y crear una ruta prioritaria para el desmantelamiento de redes de extorsión, que es una de las principales fuentes de financiación de las estructuras ilegales.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, señaló también en su pronunciamiento desde Neiva que el departamento del Huila es estratégico para los grupos ilegales por ser un corredor entre otros departamentos como Cauca, Caquetá y Meta. "La orden del presidente es clara: apoyar a autoridades locales, proteger a las comunidades y asegurar la acción de nuestra fuerza pública", concluyó.

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