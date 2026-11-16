Tropas del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía frustraron un presunto atentado terrorista contra las instalaciones de la Alcaldía de Hato Corozal (Casanare). En el operativo fue capturado Israel Castro Valencia, alias “Kamo”, señalado de ser integrante del componente explosivista de la estructura 28 José María Córdova, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”.

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Esto se sabe sobre el plan de disidencias para atacar la Alcaldía de Hato Corozal (Casanare)

En el procedimiento fueron incautadas dos pistolas, una escopeta, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, tres cartuchos para escopeta, tres teléfonos celulares y un artefacto explosivo improvisado. Según las autoridades, este contendría cerca de 500 gramos de pentolita y tendría un sistema de activación eléctrica mediante cable de mando.

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La información de inteligencia y las pruebas recopiladas por la policía judicial señalan que alias “Kamo” habría recibido instrucciones directas de alias “Antonio Medina”, señalado como principal jefe de la estructura 28, para atacar la sede de la administración municipal. El objetivo, según las autoridades, era presionar el pago de extorsiones en el departamento.

Alias “Kamo” habría recibido instrucciones directas de alias “Antonio Medina”, señalado como principal jefe de la estructura 28, para atacar la sede de la administración municipal. Foto: Fiscalía

La acción estuvo a cargo del Grupo de Caballería Montado 16 Guías del Casanare, unidad de la Décima Sexta Brigada, junto con el CTI. Se cumplió mediante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda del municipio, con base en una orden de captura obtenida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

La Fiscalía anunció que presentará a alias “Kamo” ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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Además, el capturado tiene una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado y fuga de presos. Él y el material incautado serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso judicial.

El caso se conoce en medio de un panorama de deterioro de la seguridad en la región. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 027 de 2026 por el riesgo de que se intensifique la confrontación entre el Eln y el Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”, en los municipios casanareños de La Salina, Sácama y Támara, así como en sectores de Hato Corozal, incluido el resguardo indígena Chaparral Barro Negro.

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Según el documento, el escenario de riesgo se deriva de la disputa territorial entre el frente Adonay Ardila Pinilla, del Eln, y el frente 28 de las disidencias de “Iván Mordisco”. La Defensoría identifica un proceso de retoma y expansión del frente 28, con apoyo del frente 10, que ha trasladado su estructura armada e instalado campamentos en zonas de difícil acceso, mientras el Eln actúa para frenar su avance.

Los municipios alertados están ubicados en corredores estratégicos del piedemonte llanero que conectan a Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país. Los grupos ilegales aprovechan esa ubicación para movilizar integrantes, transportar armas e insumos y ejercer control territorial. La alerta también registra presiones y cobros de “impuestos” a comerciantes, contratistas y empresas de la zona.

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