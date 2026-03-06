Estos son los puntos sensibles en materia de seguridad para las elecciones al Congreso

Estos son los puntos sensibles en materia de seguridad para las elecciones de Congreso Foto: Mininterior

Durante la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional para el seguimiento de la jornada electoral del próximo 8 de marzo, las autoridades presentaron el panorama de seguridad previo a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas. Entre los puntos que destacó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, está la priorización de 47 sitios en el país que están clasificados con algún riesgo electoral y requieren “un despliegue diferencial” de la fuerza pública.

Asimismo, la mayoría de estos lugares amenazados se encuentran en Antioquia, con 14 sitios, informó el ministro. En respuesta, esta mañana el Ministerio de Defensa y la cúpula militar y policial estuvieron reunidos en la capital antioqueña “revisando el problema de seguridad” que, según Sánchez, “radica principalmente en el nordeste antioqueño y en el Bajo Cauca, donde converge allí la lucha por las economías ilegales del narcotráfico y la minería ilegal de cuatro actores principales”: Clan del Golfo, Eln y las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

En esa misma línea, el registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que “hay alerta por un panfleto que se ha visto en las redes sociales en las últimas horas en el departamento de Antioquia, específicamente en tres municipios”, entre esos “Angostura y Yarumal”. El funcionario dijo que se trataría de un “supuesto paro armado” y, aunque por ahora se prevé que el domingo estén habilitados los 13.493 puestos de votación, el Gobierno está evaluando en el caso de Antioquia “qué consecuencias puede tener y si significa tomar decisiones frente a los puestos de esos municipios”.

Noticia en desarrollo...

