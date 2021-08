Exfiscal Claudia Carrasquilla investigada por supuesto acoso laboral

Dos fiscales adscritas a la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía denunciaron a la exfiscal Claudia Carrasquilla, quien fue jefe de esa unidad, y una de las funcionarias más destacadas durante la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez. La mujer que fue amenazada en más de una ocasión en Antioquia y en el territorio nacional por atacar y debilitar a las bandas criminales, se enfrenta a una investigación disciplinaria por supuesto acoso laboral.

Blanca Nieves Pérez, fiscal 159 de la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, dirigió al Comité de Convivencia Laboral del ente acusador una denuncia contra Carrasquilla. Pérez quien radicó el documento, en junio de 2017, aseguró que la exfiscal, vía telefónica le dijo que “no la asustaba”. Además, resaltó que la mujer ha adelantado una campaña de desprestigio y persecución en su contra que le ha dejado daños a su salud mental provocando incapacidades médicas varias veces.

De acuerdo con la denuncia de Pérez que reposa en la Procuraduría, la exfiscal le retiró de su despacho un proceso que se adelantaba contra la organización denominada Los Caqueteños en la que le fueron autorizadas 35 órdenes de captura; el 13 de diciembre de 2017 frustró un operativo coordinado con la Policía ordenándole entregar el proceso a un fiscal en Caquetá, sin resolución de reasignación. En el curso del proceso, Pérez se fue denunciada por prevaricato por omisión, debido a que el fiscal que asumió el expediente no legalizó la captura de uno de los miembros de esa organización criminal.

Durante febrero de 2018, mientras Pérez estuvo incapacitada, supuestamente, Carrasquilla designó a cuatro funcionarias para hacer una auditoria a su despacho. Durante el procedimiento fue atendida por la asistente que llevaba en el cargo alrededor de un mes. Hallaron un “anaquel” de 50 procesos que estaba fuera de su conocimiento y, según ella, correspondía a otro despacho. En esa ocasión, dice la denuncia, a Pérez se le señaló como responsable de falsedad ideológica. Los procesos estuvieron tres años “abandonados”.

Otra denuncia contra Carrasquilla se presentó en abril de 2019, por parte de María Cristina Torres, fiscal 23 de la misma unidad, por presunto acoso laboral, maltrato, entorpecimiento en el desempeño de sus funciones y discriminación laboral. La delegada de la Fiscalía dijo que, en febrero de 2019, Carrasquilla la llamó por la aplicación WhatsApp y le gritó “que era mentirosa, tramposa, que la iba a denunciar por prevaricato porque estaba inventando falsos positivos”, refiriéndose a un proceso que se iba adelantar durante los próximos días. En la denuncia reposa que esta no era la primera vez que, supuestamente, la exfiscal la trataba de esa manera.

“Ya había sido víctima de maltrato en mayo de 2018 y el 19 de octubre de 2018, descalificándola profesionalmente, diciéndole que no sabe trabajar, humillándola y tratándola discriminatoriamente respecto de sus demás compañeros, de lo que fueron testigos más de 10 personas que laboran en el mismo espacio, afectando su dignidad y buen nombre, afectando su honra, prestigio”, dice el documento que reposa en la Procuraduría.

Carrasquilla, en su defensa, frente a la primera denuncia dijo que lo que hizo fue quitarle el caso a Pérez en el que se solicitaron diez medidas de aseguramiento. Sobre el proceso de los Caqueteños, la exfiscal resaltó que decidió apartarla de este porque en la Unidad de Crimen Organizado se dispuso minimizar las comisiones para disminuir el nivel de gasto ya que era la dependencia con viáticos más elevados.

La exfiscal dijo que hubo una negativa por parte de Pérez y, supuestamente, al fiscal delegado le llegó una carpeta distinta a la que estaba llevando. “La doctora Blanca continuó el caso, y solicitó una medida de aseguramiento pese a que el proceso ya no lo tenía asignado, indicando que en ese caso debido a que la doctora Blanca no le entregó oportunamente el proceso al fiscal designado, diciéndole que no sabía en dónde estaba el proceso, entonces se vencieron los términos, por lo que la llamó y le dijo lo ocurrido, y que por esa razón le dijo telefónicamente que la iba a denunciar por prevaricato”.

Sobre la auditoria al despacho de Pérez, Carrasquilla negó hacer ese procedimiento. Señaló que, por orden suya, el equipo de calidad hizo una verificación, y encontraron unas cajas con unas investigaciones que supuestamente estaban archivadas con una firma alterada. “Lo que se observó fue que con corrector se borró el nombre del fiscal anterior y se impone el nombre y la firma de la doctora Blanca, por lo que se hizo un informe y compulsó copia al Fiscal 60, como corresponde”.

Pese a que las funcionarias de la Fiscalía, de alguna forma, tuvieron un cara a cara respecto de sus versiones, el caso quedó en manos del Procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Luis Francisco Casas Farfán quien estimó necesario no solo abrir la investigación disciplinaria contra Carrasquilla, sino ordenar una práctica de pruebas.

Le solicitó al ente acusador que, a través de un correo electrónico, envíe a su despacho una certificación laboral de Carrasquilla en la que conste los cargos y funciones desempeñadas; el tiempo de su servicio a la institución y si en este momento hace parte de esta. Deben remitir la hoja de vida de la exfiscal, así como nombres y contactos de los funcionarios que estuvieron laborando con ella de manera directa e indirecta, con esta información se programará reuniones virtuales para que respondan los cuestionamientos del procurador.

Igualmente, deberán remitir información sobre las dos denunciantes. Expedir un documento en el que mencionen si actualmente hacen parte del ente investigador. En cuanto a las denuncias, el procurador delegado estimó necesario conocer el actuar del Comité Laboral frente a estas. Además, las denunciantes deberán rendir nuevamente su versión con el fin de ratificar lo expresado en los documentos.