Alias “Mosca” había sido capturado el 20 de febrero de 2025 en Neiva (Huila) por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la DEA, durante una operación denominada por las autoridades como “Resplandor”.

Este 25 de noviembre fue extraditado a Estados Unidos Julián David Mosquera Dussán, alias “Mosca”. El teniente retirado de la Armada Nacional es señalado de integrar una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico. La extradición se realizó desde el hangar de CATAM, en Bogotá.

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En contexto: El expediente en EE. UU. contra oficial (r) de la Armada señalado por narcotráfico

El teniente en retiro permanecía recluido en la cárcel La Picota y era el encargado, según las autoridades, de entregar información operacional sobre la ubicación de unidades navales a organizaciones narcotraficantes. De esta manera, presuntamente favorecía sus actividades ilícitas en el Caribe colombiano, desde donde la droga era transportada hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Pese a la información que presuntamente suministraba el oficial retirado, el 8 de agosto de 2024 una embarcación fue interceptada a unas 50 millas náuticas al noreste de Cartagena (Bolívar). Según las autoridades estadounidenses, en ella hallaron aproximadamente 2.395 kilogramos de cocaína que tenían como destino Estados Unidos.

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Desde entonces, agentes de contrainteligencia naval, la Fiscalía y la DEA trabajaron de manera coordinada para desmantelar la organización criminal, que terminó siendo identificada como una red internacional de narcotráfico infiltrada en la Armada Nacional.

La imputación de cargos (indictment, en inglés) contra Mosquera Dussán, presentada ante una corte de Florida el 5 de junio de 2025, señala que se trata de una estructura que transporta más de 1.000 toneladas de droga cada año desde Colombia hacia Estados Unidos, a través del océano Pacífico y el mar Caribe.

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“Muchas de las embarcaciones marítimas utilizadas para transportar esta cocaína viajan hacia el norte a varios puntos de transbordo en México, Centroamérica y las islas del Caribe para su importación final en los Estados Unidos”, se lee en el documento. En esa línea, Mosquera Dussán deberá responder ante una Corte Federal del Distrito Medio de Florida, con sede en Tampa, por los cargos de conspiración y narcotráfico.

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