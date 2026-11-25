La inauguración también contará con la participación del presidente Abelardo de la Espriella. El complejo tendrá capacidad para albergar a 1.722…

A la 1:00 de la tarde de este 25 de noviembre, el ministro de Justicia, Iván Cancino, inaugurará oficialmente la nueva cárcel de Riohacha (La Guajira). El jefe de la cartera estará acompañado por el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez, y la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Vivian Lilibeth Bernal.

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Inauguran cárcel en Riohacha con capacidad para más de 1.700 reclusos

La inauguración también contará con la participación del presidente Abelardo de la Espriella. El complejo tendrá capacidad para albergar a 1.722 personas y ocupa un área de 36.000 metros cuadrados. Está compuesto por ocho pabellones: uno para mujeres y siete para hombres.

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La construcción del centro carcelario comenzó en 2020, como parte del plan de renovación de la infraestructura penitenciaria aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). El proyecto tuvo una inversión de COP 307.969 millones, mientras que el contrato de interventoría alcanzó cerca de COP 21.000 millones.

El pabellón femenino tendrá capacidad para 152 mujeres privadas de la libertad. También cuenta con espacio destinado a población indígena Wayúu con 218 cupos, áreas de talleres, sanidad y alimentación, así como un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para mujeres gestantes, lactantes y sus hijos.

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La nueva prisión está compuesto por ocho pabellones: uno para mujeres y siete para hombres. Foto: Archivo Particular

La situación de hacinamiento en la cárcel de Riohacha

En marzo de este año, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó realizar inspecciones en las cárceles a cargo del Inpec y en centros de detención transitoria del país. El objetivo era verificar “las condiciones de privación de la libertad y la garantía efectiva de los derechos de las personas privadas de la libertad”.

La primera visita se realizó en el centro de detención transitoria conocido como el antiguo CAIMEG, en Riohacha (La Guajira). Allí, la Sala encontró problemas de hacinamiento y deficiencias en la infraestructura y la atención en salud.

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Según detalló la Corte, al momento de la inspección había cerca de 280 personas privadas de la libertad en el centro, pese a que su capacidad era de aproximadamente 130 cupos. Además, encontró patios diseñados para albergar entre 12 y 15 personas que actualmente concentran a más de 50 internos.

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