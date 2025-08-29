FBI, Fiscalía y Policía incautaron bienes del narco Tito Borracho

De acuerdo con las autoridades, los bienes estaban ubicados en Bogotá y en los departamentos de Meta, Norte de Santander y Casanare. Foto: Policía Nacional

El FBI de los Estados Unidos, la Policía colombiana y la Fiscalía general, incautaron más de 10 bienes avaluados en más de $26.000 millones que pertenecerían al narcotraficante José Orlando Buitrago Rodríguez, alias Tito Borracho. El hombre, que fue capturado por las autoridades colombianas en enero de 2024, es pedido en extradición por el país norteamericano.

Entre los bienes se encuentran una finca ganadera de 700 hectáreas y una empresa de seguridad que servía como fachada para obtener armas para su organización. Además, 12 lotes, dos vehículos, una casa, un parqueadero, un establecimiento comercial y un semoviente. Todos serían producto de negocios ilegales.

De acuerdo con las autoridades, estos bienes estaban ubicados en Bogotá y en los departamentos de Meta, Norte de Santander y Casanare. Según la investigación del FBI y la Policía colombiana, el narcotraficante comenzó su vida criminal en 2003, cuando se vinculó a la organización transnacional conocida como Los Burros.

Su primo, Huber Oswaldo Buitrago; y su hermano, Ángel María Buitrago Vaca; también hicieron parte de dicha estructura criminal. Ambos fueron capturados en diciembre de 2012 y extraditados a Puerto Rico.

Tras las capturas de sus familiares, Tito Borracho asumió el liderazgo, heredando el control del lavado de activos, los bienes, los laboratorios de producción, las rutas y los contactos de narcotraficantes que le proveían estupefacientes. Asimismo, las investigaciones revelaron que mantenía lazos con líderes de grupos armados organizados que delinquen en el Catatumbo.

El FBI y la Policía de Colombia lo catalogaron como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, debido a sus nexos criminales y a su capacidad para enviar cocaína fuera del país. Por su poder en el mundo criminal, Tito Borracho fue pedido en extradición por el país norteamericano.

