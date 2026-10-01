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“Escúchenos”: el pedido de familias de funcionarios del CTI secuestrados a De la Espriella

Las familias de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del CTI de la Fiscalía secuestrados en mayo de 2025 en Arauca, le piden al gobierno que atienda sus llamados y peticiones por la liberación de sus seres queridos y cumpla las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aseguran que durante más de un año y pese al cambio de mandatario, no han tenido respuestas.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Familias piden al Gobierno ayuda para liberar a agentes del CTI secuestrados por el Eln
Jesús Antonio Pacheco (arriba) y Rodrigo Antonio López (abajo) trabajan para el CTI en Arauca.
Foto: El Espectador

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Abelardo de la Espriella, en los 56 días que lleva como presidente de Colombia, ha cumplido uno de los puntos que prometió en campaña: mano dura contra los grupos armados ilegales y no darles tregua a sus intentos por dominar los territorios. Esta semana aseguró que en su primer mes de mandato el secuestro cayó en un 79 %, respecto a agosto de 2026, y en esa misma declaración le cerró la puerta a la posibilidad de un intercambio de secuestrados. “Que les quede claro: No habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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