Ofrecen hasta COP 3.000 millones por “Pinocho”, jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada

El mandatario hizo el anuncio en la noche del pasado 27 de septiembre, durante una alocución presidencial en la que presentó un balance sobre las operaciones desarrolladas en Santa Marta y otros municipios del Magdalena, así como sobre los hechos de orden público.

El presidente Abelardo de la Espriella ofreció hasta COP 3.000 millones a cambio de información que permita la captura de Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, señalado como jefe principal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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“Difundimos en esta operación más de 5.000 volantes de recompensas para ubicar a alias ‘Pinocho’. Estamos dando COP 3.000 millones por ese bandido”, aseguró. En su discurso también señaló: “Si ‘Pinocho’ cree que se va a escapar por La Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus”.

En ese sentido, el presidente Abelardo De la Espriella señaló: “Lo estamos buscando. Estamos ahí, respirándole en la nuca y lo vamos a encontrar. Lo mejor del caso es que no va a saber qué fue lo que le pasó, de lo contundente que va a ser la acción del Estado”.

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Además, durante la alocución, el primer mandatario presentó las cifras de seguridad de su primer mes de gobierno. Según De la Espriella, al comparar agosto de 2025 con agosto de 2026, el secuestro se redujo en un 79 %, la extorsión en un 62 % y las masacres en un 58 %.

La situación de orden público en Santa Marta

La alocución del presidente se dio luego del paro armado que inició en la noche del pasado 21 de septiembre en Santa Marta (Magdalena) y terminó en la mañana del viernes 25 de septiembre. Esto ocurrió a raíz de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo jefe de las ACSN.

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Durante varios días, la situación de orden público en la capital del Magdalena fue crítica, con estudiantes sin asistir a clases, más del 90 % del comercio cerrado y el transporte público suspendido. Ante estos hechos, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó, el pasado 22 de septiembre, la militarización de la capital del Magdalena.

Por otro lado, el pasado 24 de septiembre, el presidente confirmó la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, alias “Yolima”, pareja sentimental de alias “Pinocho”. Junto a ella fueron capturadas otras 13 personas en Santa Marta y Ciénaga (Magdalena).

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