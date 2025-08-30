Hallan documentos oficiales de la SAE en manos de abogado capturado en Medellín

El abogado Enrique Machado fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Itagüí (Antioquia). Foto: SAE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una diligencia a un inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Medellín (Antioquia), terminó destapando un nuevo capítulo en el manejo irregular de bienes incautados a la mafia.

En medio del procedimiento, funcionarios de la entidad, acompañados por la Policía, sorprendieron en flagrancia al abogado Enrique León Machado con un paquete de documentos reservados, que solo deberían reposar en los archivos internos de la SAE.

Lea: Caso Ungrd: jueza de Bogotá avaló principio de oportunidad de Olmedo López

Según el informe oficial, en el inmueble —vinculado a testaferros del Clan del Golfo— fueron encontrados casi mil folios de matrícula inmobiliaria, listados de asignación de bienes y registros con los nombres, cargos y roles de funcionarios de la entidad.

Enrique Machado fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Itagüí (Antioquia), donde se adelanta la legalización de su aprehensión. Al mismo tiempo, la SAE pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación ágil para esclarecer quién o quiénes filtraron los documentos y permitieron que llegaran a manos de particulares.

La entidad, dirigida por Amelia Pérez, rechazó el hecho y aseguró que su “misión es garantizar que los activos que en el pasado estuvieron al servicio de economías ilícitas hoy se conviertan en oportunidades para las comunidades y el desarrollo del país”.

El caso también fue comentado por el presidente Gustavo Petro. En su cuenta de X señaló que Machado no es un abogado cualquiera, sino el “abogado de confianza” del exsenador y expresidente del Senado Juan Diego Gómez, del Partido Conservador.

Esta persona que ven aquí, es el abogado de confianza del ex senador y ex presidente del senado Juan Diego Gómez, se llama Enrique Leon Machado, abogado; fue capturado en la ciudad de Medellín, en una casa de la SAE, entidad pública que administra bienes que fueron del narco,… pic.twitter.com/SjUCbNrhtN — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

Le recomendamos: Capturan a alias Mono Abrahán, segundo al mando de la banda Los Costeños

El mandatario aseguró que lo hallado en el operativo muestra cómo funcionaba una suerte de “SAE alterna”, en la que testaferros de políticos “con grandes cuotas de bienes de la SAE que intermediaban con otros políticos y narcos”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.