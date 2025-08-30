No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Hallan documentos oficiales de la SAE en manos de abogado capturado en Medellín

En medio de una inspección a un inmueble ligado a testaferros del Clan del Golfo, fue capturado el abogado Enrique León Machado con documentos reservados de la entidad. El presidente Gustavo Petro advirtió que se trataría de una “SAE alterna” al servicio de políticos y narcotraficantes.

Redacción Judicial
30 de agosto de 2025 - 10:02 p. m.
El abogado Enrique Machado fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Itagüí (Antioquia).
Foto: SAE
Una diligencia a un inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Medellín (Antioquia), terminó destapando un nuevo capítulo en el manejo irregular de bienes incautados a la mafia.

En medio del procedimiento, funcionarios de la entidad, acompañados por la Policía, sorprendieron en flagrancia al abogado Enrique León Machado con un paquete de documentos reservados, que solo deberían reposar en los archivos internos de la SAE.

Según el informe oficial, en el inmueble —vinculado a testaferros del Clan del Golfo— fueron encontrados casi mil folios de matrícula inmobiliaria, listados de asignación de bienes y registros con los nombres, cargos y roles de funcionarios de la entidad.

Enrique Machado fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Itagüí (Antioquia), donde se adelanta la legalización de su aprehensión. Al mismo tiempo, la SAE pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación ágil para esclarecer quién o quiénes filtraron los documentos y permitieron que llegaran a manos de particulares.

La entidad, dirigida por Amelia Pérez, rechazó el hecho y aseguró que su “misión es garantizar que los activos que en el pasado estuvieron al servicio de economías ilícitas hoy se conviertan en oportunidades para las comunidades y el desarrollo del país”.

El caso también fue comentado por el presidente Gustavo Petro. En su cuenta de X señaló que Machado no es un abogado cualquiera, sino el “abogado de confianza” del exsenador y expresidente del Senado Juan Diego Gómez, del Partido Conservador.

El mandatario aseguró que lo hallado en el operativo muestra cómo funcionaba una suerte de “SAE alterna”, en la que testaferros de políticos “con grandes cuotas de bienes de la SAE que intermediaban con otros políticos y narcos”.

Por Redacción Judicial

