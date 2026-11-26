La edición, denominada por el Ejército como “Héroes por siempre”, contempla un total de 32 categorías que, según la institución, “permiten visibilizar la diversidad de capacidades y especialidades que contribuyen al servicio de la nación”.

El próximo viernes, 27 de noviembre, se llevará a cabo la edición número 14 de la Noche de los Héroes, una ceremonia del Ejército Nacional en la que serán reconocidos 71 homenajeados: 66 integrantes de la institución y cinco perros de trabajo militar. El evento tendrá lugar en el Planetario de Bogotá.

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El evento reconocerá resultados y actuaciones en escenarios como las operaciones militares, la asistencia humanitaria, el desminado, la protección de la población civil, la sanidad, la inteligencia y la lucha contra las economías ilícitas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Además, habrá un reconocimiento especial al trabajo de los perros militares, “cuya participación en labores de detección de explosivos, búsqueda y acompañamiento operacional resulta determinante para el desarrollo de distintas misiones”, detalló la institución.

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A estos reconocimientos se suman aportes en innovación, transparencia, liderazgo y excelencia. El evento contará con la asistencia de autoridades nacionales, altos mandos militares, invitados especiales y familiares de los uniformados.

También estará presente el comandante del Ejército Nacional, el general José Bertulfo Soto Sánchez. “Más allá de la distinción individual, esta conmemoración busca proyectar hacia las nuevas generaciones los valores que sustentan el servicio militar y preservar la memoria de quienes han contribuido a la historia de la institución”, aseguró la institución.

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