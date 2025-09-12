Familia del asesinado director de cárcel La Modelo resposabilizó al Estado por su muerte

El coronel (r) Elmer Fernández fue asesinado el 16 de mayo de 2024 en Bogotá, a la altura de la Carrera 30 con Calle 80. Foto: Juan David Cuevas - CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

La familia del coronel (r) Élmer Fernández, el director de la cárcel La Modelo de Bogotá asesinado el 16 de mayo de 2024, alegó durante una audiencia de conciliación, que el Estado es responsable por no haber atendido las alertas sobre los riesgos contra su seguridad.

En la diligencia participaron los comités del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo y el expediente podría ir a la justicia administrativa donde se valorará la responsabilidad de esas instituciones.

Durante la audiencia, la esposa de Élmer Fernández, Delia Elizabeth Mejía Espinosa, declaró ante los representantes legales de cada institución: “Humanamente les digo que ustedes, a pesar de que se declaran sin ninguna culpabilidad, no hay forma de que esto sea representado en derecho. La falta de protección a mi esposo es tan evidente, y cada uno de ustedes lo sabe, aunque estén defendiendo a las entidades para las que trabajan.”

Debido a esto, Mejía Espinosa argumentó que existe una responsabilidad del Estado por no haber atendido las alertas sobre la seguridad de su esposo y de su familia. El asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá ocurrió el 16 de mayo de 2024, mientras se desplazaba a su casa.

El pasado 21 de junio, fueron condenados a 27 años de prisión cuatro personas que habrían participado en el crimen, por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.

Los condenados son Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera, Sharon Juliet Martínez Roa y Juan David Beltrán Torres, quienes aceptaron su participación en el crimen del director de La Modelo. Según las investigaciones, cada uno cumplió un rol específico en el homicidio.

En el caso de Beltrán Torres, las autoridades señalaron que fue él quien disparó contra el coronel (r), mientras Murillo Rivera conducía la motocicleta desde la que se cometió el ataque. Por su parte, la Fiscalía indicó que Martínez Roa y Cárdenas Cuca realizaron labores de vigilancia en las inmediaciones de La Modelo, identificaron el momento en que el directivo salió de la penitenciaría en un vehículo oficial y lo siguieron a bordo de otra motocicleta. Pese a estos avances, la Fiscalía aún no ha vinculado a los autores intelectuales del crimen.

